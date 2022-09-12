Cлабоумие какое-то: в Реутове мужчина бросился под автомобиль каршеринга

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В Реутове мужчина пытался перебежать оживленную дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем каршеринга.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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