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Cлабоумие какое-то: в Реутове мужчина бросился под автомобиль каршеринга

Cлабоумие какое-то: в Реутове мужчина бросился под автомобиль каршеринга

Автор:
12 сентября 2022 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Реутове мужчина пытался перебежать оживленную дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем каршеринга.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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793
Arti 5 часов назад
Хотел найти видео как курица бежит через дорогу так как он похож именно на её,но ютуб находил одних девушек делающих это
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31k
MatveiVainrub 7 минут назад
Перед тем , как перебегать дорогу прочти эту книгу .
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5k
rutt 2 часа назад
Впечатлительный рег. Ну сбили дурака, чего ругаться-то.
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4k
Петр 3 часа назад
Дебил, сука, он про себя сказал - помчался выкладывать ролик в инет? мог бы хотя бы контакты каршеру, который по идее не виноват.
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5k
GROMOZEKA 4 часа назад
Раздвинься море, жаба лезет
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6k
Алексей 4 часа назад
Чуть не добежал идиот, до пешеходного как раз метров 15 осталось)
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652
Жирный бот 5 часов назад
где мозг у пешехода.. 1) перебегать дорогу 2) в неположенном месте 3) из-за большой припаркованной машины, что закрывает обзор
Он не оставил себе шансов )
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854
ChePaev 5 часов назад
осенние обострения начинаются у тех, кому надо было лечится летом
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Олег

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