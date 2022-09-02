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На трассе под Ташкентом «крутой» водитель нового Range Rover намеренно поджимал попутные машины и выталкивал их на обочину.
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В отношении водителя Range Rover, 1979 года рождения, составлен протокол об административном правонарушении, согласно части 2 статьи "Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения" Кодекса об Административной ответственности Республики Узбекистан. Ему грозит штраф, в размере 10 базовых расчётных величин 3 000 000 сум (16,5 тысяч российских рублей).
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