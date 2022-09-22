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«Щас раздвину и засуну тебе палку»: озабоченное автобыдло против активистов в Новосибирске

«Щас раздвину и засуну тебе палку»: озабоченное автобыдло против активистов в Новосибирске

Автор:
22 сентября 2022 09:45
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   авто   автохам   быдло   видео   наглый водитель   нарушитель   стопхам   
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Наглый водитель "Ниссана" хотел заехать на пешеходную зону по "зебре", но повстречал на своём пути активистов с камерами.

Источник:

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Метки: ПДД   авто   автохам   быдло   видео   наглый водитель   нарушитель   стопхам   
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25  комментариев
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26k
Ваня 4 часа назад
на донбасс, к нам этих черняшек и спесь ихнюю рукой снимет, как психиатр говорю...
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20k
Killgrave 14 минут назад
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490
Zatts 48 минут назад
Как же задрал этот СтопХам! У меня против них есть простой способ борьбы! Я просто перестал ездить по тротуарам и теперь хрен они меня снимут в свои говноролики! Шах и мат Стопхам
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40k
kalinser Час назад
Вообще-то там официальная парковка!


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Zatts kalinser 54 минуты назад
Даже если там парковка то заезд к ней точно не может быть через пешеходный переход.
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490
Zatts kalinser Полчаса назад
Значит там и парковки нет, должен быть знак и разметка. Водитель должен руководствоваться ПДД, а не Яндекс картами.
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−68
Thomsen 2 часа назад
Порадовала группа поддержки чЮрбана в лице тётки с явными признаками алкогольной зависимости. Хотя, может это от свежей выпечки её так кумарит.
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17k
Delhana 3 часа назад
Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.
Таким образом автомобиль, подвозящий грузы, может въехать на тротуар и подъехать по нему к подъезду. Это не будет являться нарушением правил дорожного движения и штраф на водителя не должен быть наложен.
Проверять путевые листы и другие доки мудачье на великах и с баллончиками не имеет никакого права. Активисты - недоделанные выкидыши сифилитичных свиней, пользуются тем, что у обычный человек не имеет времени и терпения привлечь их к ответственности и наказать по закону.
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490
Zatts Delhana 52 минуты назад
Так они его предупредили что там эвакуатор сейчас приедет, мужика от штрафа спасли а он ещё недоволен
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490
Zatts Delhana 50 минут назад
А зона погрузки-разгрузки там с другой стороны, а не с главного входа в магазин.
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24k
Matrosskin 4 часа назад
Велобратьям на заметку - ездите в шлеме. И взять на колган любого обмудка не будет проблемой ( да и свою черепушку защитите, голова - орган не парный, его беречь надо)
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936
Мария Коненкова 4 часа назад
У чурок менталитет уголовный по умолчанию. Они искренне не понимают, почему окружающим людям может быть дело до того, что они нарушают, если эти люди - не сотрудники органов.
Помню, здесь был сюжет, как обочечникам перекрыли дорогу на трассе и как куча водителей вышла из машин объяснять двум бородачам, что они неправы. Ключевым моментом в сюжете было, как они возмущались: "Э-Э-э, брат, ти чито, гаишник, читоли? Какое твоё дело?" У них нервный ганглий под черепушкой устроен просто: если ментов рядом нету - можно нарушать, а все посторонние не должны препятствовать, они же не при исполнении.
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2k
pinbalist 4 часа назад
Он в своём ауле на ишаке куда хочет - туда и едет. А потом там, куда приехал - своему ишаку раздвигает и вставляет. Он так привык.
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
Тут даже не в том дело,что это обезьяна черножопая.А то ,что быдло без национальности никак не может понять того,что есть определенные правила поведения в обществе.И для того,чтобы получить адекватное отношение к себе,его нужно дать обществу.
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970
ChePaev 4 часа назад
я бы в ответ запрыгнул этом чуркобесу на капот и пару раз подпрыгнул
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−4
Lex Lem 4 часа назад
Чурки еб.чие
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