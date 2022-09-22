«Щас раздвину и засуну тебе палку»: озабоченное автобыдло против активистов в Новосибирске

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Наглый водитель "Ниссана" хотел заехать на пешеходную зону по "зебре", но повстречал на своём пути активистов с камерами.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД авто автохам быдло видео наглый водитель нарушитель стопхам
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Там трамвайные пути и ограждение для пешеходов.
Там раньше был магазин "1000 мелочей".Погрузка-выгрузка осуществлялась в пешеходной зоне.
Мне она тоже не по душе.Но факт есть факт.
Таким образом автомобиль, подвозящий грузы, может въехать на тротуар и подъехать по нему к подъезду. Это не будет являться нарушением правил дорожного движения и штраф на водителя не должен быть наложен.
Проверять путевые листы и другие доки мудачье на великах и с баллончиками не имеет никакого права. Активисты - недоделанные выкидыши сифилитичных свиней, пользуются тем, что у обычный человек не имеет времени и терпения привлечь их к ответственности и наказать по закону.
Помню, здесь был сюжет, как обочечникам перекрыли дорогу на трассе и как куча водителей вышла из машин объяснять двум бородачам, что они неправы. Ключевым моментом в сюжете было, как они возмущались: "Э-Э-э, брат, ти чито, гаишник, читоли? Какое твоё дело?" У них нервный ганглий под черепушкой устроен просто: если ментов рядом нету - можно нарушать, а все посторонние не должны препятствовать, они же не при исполнении.