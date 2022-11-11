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В Омске наглые водители устроили парковку на газоне и паркуются через тротуар

В Омске наглые водители устроили парковку на газоне и паркуются через тротуар

Автор:
11 ноября 2022 09:58
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   авто   автохам   быдло   видео   парковка   парковка на газоне   
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В Омске на улице Фугенфирова наглые водители организовали себе парковку на газоне, предусмотрительно натянув цепочку. На кадрах видно, как мужчина на «Мерседесе» перегородил тротуар, чтобы заехать на "своё" парковочное место.

Источник:

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Метки: Mercedes   авто   автохам   быдло   видео   парковка   парковка на газоне   
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1  комментарий
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КолдурасЪ Полчаса назад
Поражают отмазки подобных индивидуумов,что государство не обеспечило им парковочное место,как и собачникам места для калоизвержения их питомцев!
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