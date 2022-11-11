В Омске наглые водители устроили парковку на газоне и паркуются через тротуар

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В Омске на улице Фугенфирова наглые водители организовали себе парковку на газоне, предусмотрительно натянув цепочку. На кадрах видно, как мужчина на «Мерседесе» перегородил тротуар, чтобы заехать на "своё" парковочное место.
Нарушителем на видео оказался, оказался 56-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД составили протокол по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». Мужчина должен заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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