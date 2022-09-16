«Хозяин жизни» на BMW решил объехать пробку по встречной полосе

Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов

В Саратове конфликт на дороге закончился опрокидыванием одного из автомобилей

Хоккеист из Красноярска ехал по встречной полосе и стал фигурантом скандала

Полицейский-верблюд: в Евпатории страж порядка отреагировал на замечание плевком

«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и...

В Кемерове автохам на Крузаке разбил стекло другому автомобилисту