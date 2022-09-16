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«Хозяин жизни» на BMW решил объехать пробку по встречной полосе

«Хозяин жизни» на BMW решил объехать пробку по встречной полосе

Автор:
16 сентября 2022 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автохам   быдло   видео   встречка   учитель на дороге   
2239
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В Башкирии автор ролика поставил на место наглого водителя BMW с номерами "ХХХ" и не позволил ему ехать по встречке.

Источник:

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Метки: BMW   авто   автохам   быдло   видео   встречка   учитель на дороге   
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21  комментарий
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12k
Konstantin 2 часа назад
Печально что мудила даже не понимает что что-то не то делает.
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3k
Laplander 23 минуты назад
Владелец С 11.09.2019 по настоящее время "Юридическое лицо", авто побывало в 2-х ДТП, в 2019 и в 2021, Допущенны к управлению "Не ограничен список лиц, допущенных к управлению", Страхователь ТС ПРОГРЕССООО, ИНН 0278170799, Статус полиса "Прекратил действие". Регион использования Башкортостан Респ. Вот вам и "хозяин" за рулём. Авто не застраховано, и водитель ещё что то там права качает. Надо было тюкнуть его. Информация из открытых источников в интернете.
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28k
Aqueronte 38 минут назад
а давно такие гомосеки стали хозяевами жизни?
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6k
Zhora 41 минуту назад
А у меня из видео сложилось впечатление, что он не пробку объезжал, а выехал откуда-то с прилегающей (через встречную) и пытался в эту пробку вклиниться.
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387k
Алексей 58 минут назад
вопрос.а педик развернулся чтоб догнать обидчика? )))
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3k
Трям Час назад
Купите наклейки и клейте таким
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117
topersk GRuslan 37 минут назад
в радуге цвета как нужно, а у них свои - [мат]
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1k
Виктор Глущенко Час назад
[мат] - они повсюду .
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−9
Thomsen Час назад
Не ругайтесь. Ему к БМВ в салоне дополнительную опцию впарили - вечно рожающую жену. Торопится.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Проучил, так проучил!
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117
topersk Борис Карабанов 38 минут назад
что бмв-эшник больше никогда так не сделает !
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6k
Том Сойер 2 часа назад
К еб.арю своему наверное спешил, петушок....
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