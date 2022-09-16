«Хозяин жизни» на BMW решил объехать пробку по встречной полосе

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В Башкирии автор ролика поставил на место наглого водителя BMW с номерами "ХХХ" и не позволил ему ехать по встречке.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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