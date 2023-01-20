«У меня машина сломалась»: автомобилистка встала посреди дороги и перекрыла проезд

2049
1
1
Женщина на кроссовере "Тойота" подъехала к кадетскому корпусу, встала на аварийке посреди дороги и спокойно стала дожидаться своего отпрыска.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Полицейский-верблюд: в Евпатории страж порядка отреагировал на замечание плевком
- На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново
- Когда терпение лопнуло! В Казани отец ребенка-инвалида разбил лобовое стекло машины, перекрывшей выход
- «Надо было аборт сделать твоей маме»: наглый пожилой водитель на "Мерседесе" у пешеходного перехода
- «Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
Новости партнёров
При этом когда культурно делаешь замечание, в ответ слышишь потоки дерьма.
Поэтому приходится переходить на общераспространенный язык межвидового общения.
Видео прямо это подтверждает.
Так и живем
p.s. Раздражает в этих тварях не то, что мешают проезду, а что считают себя умнее, смекалистей окружающей "людской грязи".