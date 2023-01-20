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«У меня машина сломалась»: автомобилистка встала посреди дороги и перекрыла проезд

«У меня машина сломалась»: автомобилистка встала посреди дороги и перекрыла проезд

Автор:
20 января 2023 10:42
Сообщество : Автомир
Метки: аварийка   авто   автохам   быдло   видео   женщина за рулем   наглость   парковка   
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Женщина на кроссовере "Тойота" подъехала к кадетскому корпусу, встала на аварийке посреди дороги и спокойно стала дожидаться своего отпрыска.

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Метки: аварийка   авто   автохам   быдло   видео   женщина за рулем   наглость   парковка   
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26  комментариев
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12k
Kostick 2 часа назад
кадет не может пройти к мамашкиному ведру пару сотен метров? может надо его выгнать, и отправить в школу благородных девиц?
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3k
Артур 2 минуты назад
Суки они такие суки!
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2k
Konstantin 15 минут назад
Сплошной нет. Объедь и всё. Нахер связываться с неадекватами? Видимо дамочка, снимавшая инцедент, была расположена к срачу. Ей этот скандал был нужен, дурную кровь нужно было выпустить.
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396
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Какая отвратительная рожа
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10k
GRuslan 45 минут назад
Много кто считает сейчас, что надо быть наглым, идти по головам иначе не проживёшь. Учат этому своих детей. Результат на видео. И ожидать чего то хорошего, лучшей жизни в нашем мире нет смысла пока мы учим и подаём такой пример детям.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 48 минут назад
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10k
Shtoppi 52 минуты назад
Это не машина сломалась, а мозги.
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435
Dima Udo Час назад
В Москве в центре полно таких, не удивлен! Только на авто по серьезней, типа Майбах или Кайен.
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212
Максим Химки Час назад
Как же они задолбали , считают себя лучше всех . На окружающих насрать... По человечески с такими разговариваешь - посылают накуй. Только грубость и силу признают
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5k
sedoisever Час назад
"Двухтысечно двадцать третий год..."
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718
Nik Nik Час назад
Надеюсь она это прочитает. - ТЫ, ТУПАЯ ОВЦА. !
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9k
GROMOZEKA Час назад
Проблема в том, что чуть ли не каждый считает что надо только ему/ей, отсюда и вот такие парковки посреди дороги и много чего.
При этом когда культурно делаешь замечание, в ответ слышишь потоки дерьма.
Поэтому приходится переходить на общераспространенный язык межвидового общения.
Видео прямо это подтверждает.
Так и живем
Ссылка youtu.be
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1k
Fiverknot Час назад
Можно ж подойти и колесико ей открутить. Все равно ведь машина сломалась) Пусть потом постоит, поприкручивает обратно.
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7k
Том Сойер Час назад
Открутить золотники на колёсах с пассажирской стороны и бросить в сугроб - нехай вокруг ведра своего побегает..... (Да, создастся неудобство для других участников движения, но такие суки как эта мымра - цивилизованных методов не понимают, им насрать на всех)
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
В таких случаях самое эффективное средство без скандала - это изобразить горячее участие, предложить вызвать эвакуатор и сделать вид, что уже вызываешь эвакуатор. Автомобиль, как правило, сразу саморемонтируется.
p.s. Раздражает в этих тварях не то, что мешают проезду, а что считают себя умнее, смекалистей окружающей "людской грязи".
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11k
кот базилий 2 часа назад
Хитрая прастит ня, и ребенок такой же будет. "ей так надо, ей так удобно"
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
У нас во Владивостоке какой-то культ Rav4, накупили этих шушлаек и как-будто они Арусе ездят, ЧСВ просто зашкаливает. Хуже этих раверов только примусоводы с квакаездами.
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
У нас у школы сделали карманы, т.к. раньше были пробки из-за подобных. Напротив школы пешеходный переход и там кармана нет, он начинается через метр. Так эти дуры останавливаются на пешеходном, не доехав до свободного кармана МЕТР!!! У них в башке перекати-поле.
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11k
Rus77 2 часа назад
Вот таких тварей за рулём у нас к сожалению через одну...
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