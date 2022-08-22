FISHKINET
Сообщество Аварии 5830 постов • 512 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Волгограде пенсионерка оказалась в больнице после поездки на троллейбусе

В Волгограде пенсионерка оказалась в больнице после поездки на троллейбусе

Автор:
22 августа 2022 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   общественный транспорт   пешехода сбили   троллейбус   
430
1
1
Пожилая женщина попыталась выйти из троллейбуса, но ей дверьми зажало руку. Водитель начал движение и протащил пенсионерку несколько метров.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   видео   дтп   общественный транспорт   пешехода сбили   троллейбус   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
210
Flint Полчаса назад
Помню ехал на работу, подошёл автобус, двери открыл - стоит. А за ним бабушка бежала. Кроме меня и бабушки людей на остановке небыло, было понятно что он её ''ждал''. Но как только она добежала до 1ых дверей - они закрылись. Она побежала ко 2ым (они были открыты) Но они тоже закрылись, при этом 1ые открылись опять. Она рванулась к ним, они закрылись и при этом открылись 2ые. Бабушка метнулась ко 2ым, и автобус тупо уехал на ходу закрыв вторые двери. Занавес. До сих пор в догадках - что это были за манёвры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 13 минут назад
автор из Эстонии, похоже. это произошло уже несколько дней назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Slonyash 18 минут назад
Ой, блииин. Бедная женщина...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SHAGREEN 48 минут назад
Для водителей общественного транспорта в аду отдельный котел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 49 минут назад
Что нужно первым делом сделать с пострадавшим в ДТП? Правильно! Пострадавшего надо хорошенько встряхнуть и попытаться поставить на ноги! А вдруг оклемается и пойдёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Старикашка Z 2 часа назад
Живу в Волгограде, на троллейбусах приходится ездить иногда, ничего не имею против самого транспорта, но складывается такое впечатление, что все, начиная от руководства метроэлектротранса и заканчивая водителями и кондукторами считают пассажиров за говно, мешающее им работать. По сравнению с ними в тех же автобусах гораздо лучше отношение к пассажирам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355353



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов
«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов
Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт
Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт
Набирающие популярность в сообществах
Боевые комары как спецназ мировой вирусной войны
Боевые комары как спецназ мировой вирусной войны
Пять особенностей Османской империи, сделавших её уникальной
Пять особенностей Османской империи, сделавших её уникальной
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сначала не понял, а потом как понял

Лучшие демотиваторы
Это уже 4-й киргизский спутник, но ты продолжай

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#кино#позитив#подборка#актеры#комментарии#Мемы#познавательно
#Юмор#природа#фотографии#история#сарказм#Россия#Еда#красиво#Приколы#прикол
#интересно#в мире#картинки#удивительно#шоу бизнес#интересное#забавно#люди#Ynews#фильм
Взломана анонимность в Telegram. Теперь любого человека можно "вычислить по IP" Взломана анонимность в Telegram. Теперь любого человека можно "вычислить по IP" В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой Авария дня. В Рязани пьяный водитель сбил мужчину и влетел на территорию частного дома Авария дня. В Рязани пьяный водитель сбил мужчину и влетел на территорию частного дома Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде

На что жалуетесь?

Вернуться