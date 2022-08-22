В Волгограде пенсионерка оказалась в больнице после поездки на троллейбусе

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Пожилая женщина попыталась выйти из троллейбуса, но ей дверьми зажало руку. Водитель начал движение и протащил пенсионерку несколько метров.
79-летнюю пострадавшую госпитализировали. Состояние пенсионерки оценивается как средней степени тяжести.
Полиция проводит проверку в отношении 60-летнего водителя троллейбуса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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