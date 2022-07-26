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В рязанском посёлке Мервино пьяная компания на автомобиле Volvo S40 сбила 38-летнего пешехода, после чего снесла забор и влетела в один из домов.
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За рулём Volvo находился 26-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения (1,423 мг/л).
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Пешеход получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы, перелом костей носа и закрытый перелом правой голени.
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