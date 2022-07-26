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Авария дня. В Рязани пьяный водитель сбил мужчину и влетел на территорию частного дома

Авария дня. В Рязани пьяный водитель сбил мужчину и влетел на территорию частного дома

Автор:
26 июля 2022 13:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   
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В рязанском посёлке Мервино пьяная компания на автомобиле Volvo S40 сбила 38-летнего пешехода, после чего снесла забор и влетела в один из домов.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   
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13  комментариев
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8k
Doctor_Lector 2 часа назад
Девка пошла, как будто ничего и не произошло, типа, муха что ли пролетела.. Надеюсь, у мужика ничего серьезнее не выявят - полет то знатный был и приземление не в сено.
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11k
Джон Уик 2 минуты назад
Это очень жёстко. Тепер сбитому всю жизнь на лекарства работать.
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2k
Трям Полчаса назад
Знатно парконулся!
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18k
ЦСКА Час назад
Если у пешехода больше ничего не выявят, то можно сказать что повезло! Дай Бог ему крепкого здоровья, хорошего адвоката и вечного отпуска, за счет этих мразей из автомобиля.....
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969
Антон Час назад
Бедный мужик. Водителя на бутылку посадить!
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969
Антон 2 часа назад
"ушибленную рану волосистой части головы"- ты серьёзно?!
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2k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Там руки надо отрубать. Что бы не могли ни пить, ни рулить
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Я уверен, что скоро люди изобретут нечто вроде автомобиля, но с водителем, который доставит по нужному адресу и это будет недорого. Назовут скорее всего это - ТАКСИ! Вангую. А может даже додумаются, что можно пригласить другого трезвого человека и он доставит твой же автомобиль с тобой вместе! И... может назовем услугу - трезвый водитель?
Будущее готовит нам серьезные перемены!
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Олег

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