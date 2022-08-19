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Его Величеству нужно в магазин: в Волгограде мужчина подрался с водителем троллейбуса

Его Величеству нужно в магазин: в Волгограде мужчина подрался с водителем троллейбуса

Автор:
19 августа 2022 11:43
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   парковка   разборки   троллейбус   
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В самом центре Волгограда 28-летний водитель "Тойоты" бросил как попало свою машину на улице Краснознаменская и ушел в магазин. Автомобиль создал препятствие для разворота и движения троллейбуса.

Источник:

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Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   парковка   разборки   троллейбус   
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21  комментарий
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3k
Дмитрий ! 22 минуты назад
Лобач затонирован - это диагноз. Водитель троллейбуса красавчик!
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10k
Hunson Abadeer 14 секунд назад
биту этому уёпку в очко затолкать надо было
Водиле тралика респект!!!!
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1k
Вадим В. Новоженов Минуту назад
Идиот и Трус. Перед кем понты нарезал ?
Перед жирными бабами в его машине ?
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4k
alex 6 минут назад
вижу затонироанную лобовуху-там однозначно козлобородые ослоёбы, которых надо бить
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66
Димыч 6 минут назад
Рыло(лицом нельзя назвать) этого водятла расклеить по всему городу с пояснениями. Страна должна знать своих "героев".
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2k
Трям 23 минуты назад
Запредельная концентрация свонопотамов в одном месте.
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10k
кот базилий Полчаса назад
Быдло обыкновенное петушиное получило люлей и сье..ло
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8k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
А чего пассажиры не вышли?
Напялили бы это быдло на штангу токоприемника и поехали бы дальше на нарядном троллейбусе.
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32k
ACU900 43 минуты назад
А че? Действительно,почему Его Величество не встретили как полагается? Почему красную дорожку не постелили и почетный караул не выставили? Он, бедненький, и так вынужден был ножками до магазина топать,и не царское это дело думать куда свою карету припарковывать
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33k
Нанук Паналык 45 минут назад
Дикари...
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17k
Алексей 53 минуты назад
Свинопапка, свиномамка и свинодочка (в плане парковки)......Но свинотроллейбус то же напросился сам.... Короче деревня дураков... музыку бы надо вставить в ролик....
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11k
Kostick 53 минуты назад
жаль пассажиры не вписались. тсарь на лехусе приехало. насекомое безмозглое..
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4k
GROMOZEKA 55 минут назад
Водитель троллейбуса красава.
Насандалил петушаре возмездюлей
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6k
Roman 55 минут назад
Наш самый гуманный суд этого скота не только в дурку не закроет, а даже права не отберёт.
Спасибо нашему законодательству и его авторам в думе!
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