Его Величеству нужно в магазин: в Волгограде мужчина подрался с водителем троллейбуса

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В самом центре Волгограда 28-летний водитель "Тойоты" бросил как попало свою машину на улице Краснознаменская и ушел в магазин. Автомобиль создал препятствие для разворота и движения троллейбуса.
46-летний водитель троллейбуса, обошел иномарку и ударил ногой по колесу припаркованной машины. Оказалось, что в легковушке находилась пассажирка, она сразу пошла за водителем "Тойоты".
Вернувшись к своему автомобилю владелец "Тойоты" повздорил с водителем трамвая и достал из багажника дубинку...
Вернувшись к своему автомобилю владелец "Тойоты" повздорил с водителем трамвая и достал из багажника дубинку...
Оба водителя обратились в полицию с заявлениями по факту полученных в ходе разборок телесных повреждений
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За нарушение правил парковки в отношении водителя легковушки сотрудники ГИБДД составили административный протокол.
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АНТИФИШКИ
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Водиле тралика респект!!!!
Перед жирными бабами в его машине ?
Напялили бы это быдло на штангу токоприемника и поехали бы дальше на нарядном троллейбусе.
Насандалил петушаре возмездюлей
Спасибо нашему законодательству и его авторам в думе!
Если водитель троллейбуса не делал СМЭ, то вопрос исчерпан.
А за то, что водила Камри петух борзый, еще статьи в УК не придумано.
Или тебе просто надо пукнуть про самый гуманный суд?