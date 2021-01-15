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«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд

«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автохам   видео   детский сад   женщина за рулем   конфликт   парковка   
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В Уфе автомобилистка на белом BMW регулярно паркует свой автомобиль у ворот детского сада. Из-за этого служебная машина, которая привозит детям питание, не может заехать на территорию.

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Метки: bmw   авто   автохам   видео   детский сад   женщина за рулем   конфликт   парковка   
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37  комментариев
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
Вызвать сотрудников ГИБДД. Сотрудники ГИБДД должны составить протокол за нарушение 12.5 ПДД и эвакуация по ст. 12.9 КоАП РФ. Если сотрудники сослались на то,что это чья-то машина, которую они не могут трогать,то жаловаться вышестоящему начальству на бездействие этих сотрудников и вызывать других. Если и это не помогает, то жаловаться на начальство уже в УСБ. Затем в СК, прокуратуру и т.д. Только так. При этом в жалобе указывать только один пункт из всех нарушений и жалобы писать сразу нескольким людям.
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395
Константин ****** Минуту назад
Хоспади, ни у кого гвоздя что ли нету?
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171
dimly 3 минуты назад
Не поверю, что не найдется ни один юридически грамотный человек, который не решил бы там эту фигню.. уже не в 90-х живем.
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71k
Aстановитесь.. 7 минут назад
Вот простая разница - На бездуховном западе ее бы увезли на штраф площадку через 15 минут без всяких разговоров.
А тут полиция бессильна ибо машина "чиновника"!..
Вот простая разница - На бездуховном западе ее бы увезли на штраф площадку через 15 минут без всяких разговоров. А тут полиция бессильна ибо машина "чиновника"!..
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871
Обратная сторона Луны 8 минут назад
Интересна позиция сотрудников ГАИ. Это въезд на территорию, пожарный проезд и прочее... Как это нет оснований?
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3k
Дарвин и аморальная премия 9 минут назад
«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
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9k
Лехахуторской 13 минут назад
«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
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2k
Hallo FreeSpace 14 минут назад
почему просто эвакуатор не вызвать ?
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12k
ku6oPr 18 минут назад
Всё просто. Вызываете ДПС. т.к. это Школа или сад, то это объект куда должен быть предоставлен беспрепятственный доступ медикам, полиции пожарным и т.д.

Дожидаемся раннего утра/ночи.
Охрана вызывает Полицию и ДПС.
И требует убрать автомобиль мешающий работе учреждения.

ч.4 ст.12.19 КоАП РФ,
4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

ч.1 ст.27.13 КоАП РФ
применяются задержание транспортного средства, то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку)

НИКАКИХ проблем))) Пару раз утром поищет тачку свою по "спец стоянкам" и больше оставлять не будет.
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705
Moon24 19 минут назад
Нет управы ??? Просто кислотой и мерзкой краской залить машину и кислоту под капот , не забыть стекла залить
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2k
Hallo FreeSpace Moon24 13 минут назад
зачем так напрягаться , просто вызвать эвакуатор ...
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19k
BillyBonzz Полчаса назад
Да порежьте ей резину, пару раз разгрузится на комплект новой зимней резины на бэху, мозгов прибавится сразу. Таких тупых надо учить их же кошельком.
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11k
робт Полчаса назад
а на*х*уя интересно говнопостер добавил в текст слово "чиновница" ?
в оригинале это просто баба
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3k
Борис Карабанов робт Полчаса назад
Если добавить "монахиня", то "лайков" будет ещё больше. Тренд (от слова трендеть?).:)
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8k
Uron Полчаса назад
«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
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5k
Игорь Uron 16 минут назад
зачем такие сложности - просто шило
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11k
Денис Полчаса назад
Я не очень понял, а зачем ей знак? Это разве не 12.4?
"Стоянка запрещена..." ... "...в местах, где транспортное средство ... сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств ... или создаст помехи для движения пешеходов".
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2k
Слава Андреев 40 минут назад
Один раз нужно сделать «4 Пусто» и проблема решится сама собой.
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1k
Илья Слава Андреев Полчаса назад
Да, выкрчивашь все золотники и в мусорку их. И порчи имущества нет, а поэбаццо знатно придется. И все, больше ее тут не будет
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19k
BillyBonzz Илья Полчаса назад
Хня это, многие, кому уже не раз так делали, выкручивали золотники, уже возят их с собой запасные, стоят они копейки, вкручиваются элементарно, даже баба сможет. Качать насосом колеса больше не нужно, у каждого уже есть компрессор. А вот порезать резину -это да, очень действенно и хорошо вправляет мозги на место.
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395
Константин ****** BillyBonzz 13 секунд назад
Значит следующий этап - шило в шину или пена в трубу.
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4k
Иван 40 минут назад
Реакция гибдд
Ссылка www.youtube.com
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30k
Лесли 🥰 43 минуты назад
Пиз*дец, чиновник уже диагноз! И голос такой противный и сама тупая зда!
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8k
Kostick 54 минуты назад
полно вариков, кроме смывки и пшена, хоть монтажки в глушак, хоть говна разболтать с водой, и в дефлекторы.
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17k
SolomonA 54 минуты назад
А эвакуаторов в Уфе походу нет...
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9k
котегRUS 55 минут назад
давно пора её баллоны вспороть, пеной мантажной двери залить и гвоздём написать на капоте "Тварь безмозглая!"
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828
Евгений 55 минут назад
Да вызвать гаишников раз 10 и не будет её никогда там
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11k
Денис Евгений Полчаса назад
говорили же - вызывали, всем пох.
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