«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд

В Уфе автомобилистка на белом BMW регулярно паркует свой автомобиль у ворот детского сада. Из-за этого служебная машина, которая привозит детям питание, не может заехать на территорию.
Из-за проблем с разгрузкой задерживается и время приема пищи. Воспитанники, которые должны, пообедать в 12.00 и лечь на тихий час, ждут обеда до 13.00, а иногда и до 13.30.
Сотрудницы детского сада каждый день вынуждены сами от ворот таскать продукты
Сотрудники детского сада несколько раз вызывали полицию, всё бесполезно, говорят машина чиновницы и нет на эту нахалку управы.
"Вызывали сотрудников ГАИ. Они говорят, что мы ничего не можем сделать. Автомобиль марки BMW, белый, госномер Е700НВ 159".
"Вызывали сотрудников ГАИ. Они говорят, что мы ничего не можем сделать. Автомобиль марки BMW, белый, госномер Е700НВ 159".
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А тут полиция бессильна ибо машина "чиновника"!..
Дожидаемся раннего утра/ночи.
Охрана вызывает Полицию и ДПС.
И требует убрать автомобиль мешающий работе учреждения.
ч.4 ст.12.19 КоАП РФ,
4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
ч.1 ст.27.13 КоАП РФ
применяются задержание транспортного средства, то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку)
НИКАКИХ проблем))) Пару раз утром поищет тачку свою по "спец стоянкам" и больше оставлять не будет.
в оригинале это просто баба
"Стоянка запрещена..." ... "...в местах, где транспортное средство ... сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств ... или создаст помехи для движения пешеходов".