«Надо было аборт сделать твоей маме»: наглый пожилой водитель на "Мерседесе" у пешеходного перехода

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Наглый водитель "Мерседеса" припарковался на тротуаре прямо у пешеходного перехода, а затем принялся оскорблять активиста с видеокамерой.
Уже не первая выходка этого персонажа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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