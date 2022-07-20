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«Надо было аборт сделать твоей маме»: наглый пожилой водитель на "Мерседесе" у пешеходного перехода

«Надо было аборт сделать твоей маме»: наглый пожилой водитель на "Мерседесе" у пешеходного перехода

Автор:
20 июля 2022 11:48
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт   парковка   пешеходный переход   
745
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Наглый водитель "Мерседеса" припарковался на тротуаре прямо у пешеходного перехода, а затем принялся оскорблять активиста с видеокамерой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автохам   видео   конфликт   парковка   пешеходный переход   
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23  комментария
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−130
Thomsen 2 часа назад
"Иди на Украину воюй."(с)

Вся суть этой мрази в одной фразе.
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−2
00KJLJ322 Минуту назад
raael13 - я твой мамин синий жопа в гробу е- бал
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−2
00KJLJ322 7 минут назад
Z ЕМУ НА Е-БАЛЬНИКЕ ВЫЖЕЧЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ !
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−2
00KJLJ322 9 минут назад
А ЕСТЬ ВИДЕО ГДЕ ЕМУ ХАРЧЕВНЮ ЛОПАТОЙ В ХЛАМ РАСПИ- ДАРАСИЛИ ?
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−2
00KJLJ322 11 минут назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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2k
АлексЮстасу 13 минут назад
Если человек, которому сделали замечание, что он нарушил какие-то правила, начинает [мат]..ваться, то это не человек, а гнида, которая как-то ускользнула от наказания.
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−54
009hgh32322 17 минут назад
НА ТАКИХ РЕЖИМ ПУТ/ ЛЕРЦА-ПОДЗАЛУПЦА ДЕРЖИТСЯ .

ИСТИННЫЙ ПУТ/ ЛЕРОВЕЦ! МРАЗЬ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ !
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−54
009hgh32322 Полчаса назад
ПАРТИЙНАЯ ГНИДА ЗАЛУПУТИНСКАЯ . 100 ПРОЦЕНТОВ !
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−54
54k
alertol Полчаса назад
Про таких мне нравится выражение "тебя бы в мамку засунуть, и перетрахать во что-то нормальное"
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8k
djinn Полчаса назад
по данным антиПаркона - это же Борис +7(903)1300714, можете написать пожелания ушлепку
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2k
pinbalist 36 минут назад
Был быдлом, есть быдло и подохнет быдлом.
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6k
ишты 37 минут назад
"У нас мозгов хватает..." , а вот ума нет. Только костный мозг.
Такие "хозяева жизни" ничего кроме омерзения не вызывают.
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3k
Natural Selection 37 минут назад
Гондон старый
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74
Максим Макашев 40 минут назад
так у него и номер соответствующий - НЕХ
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10k
Rus77 44 минуты назад
Старый далбайоб!
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17k
Dr.CrAzY Час назад
от спида не умрёт... ибо это не человек, а г@ндон...
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46k
dima423 Час назад
и причем тут иди на украину воюй? епанутый чтоль дед? когда дуракам сказать нечего они куйню несут...
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16k
Вася Час назад
насрите уже этому старому пердуну на капот
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