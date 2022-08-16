Екатеринбуржец как попало бросил свой «Гелендваген» и парализовал движение трамваев

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В Екатеринбурге владелец внедорожника Mercedes припарковался прямо возле трамвайных путей и перекрыл движение транспорта. Трамваи стояли более трёх часов.
Светлана сообщает: "На Ж/д вокзале с 13-00 до 16-30 было закрыто движение трамваем из-за авто который был припаркован на рельсах. Водитель так и не вышел, было вызвано ГАИ и машину увезли на штраф стоянку. И это происходит все чаще и чаще, почему такое не уважение к окружающим!"
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В Госавтоинспекции Екатеринбурга подтвердили, что внедорожник увезли на штрафстоянку, а водителю грозит штраф.
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