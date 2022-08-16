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Екатеринбуржец как попало бросил свой «Гелендваген» и парализовал движение трамваев

Екатеринбуржец как попало бросил свой «Гелендваген» и парализовал движение трамваев

Автор:
16 августа 2022 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: gelandewagen   mecedes   авто   автохам   видео   парковка   трамвай   трамвайные пути   
1978
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В Екатеринбурге владелец внедорожника Mercedes припарковался прямо возле трамвайных путей и перекрыл движение транспорта. Трамваи стояли более трёх часов.

Источник:

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Метки: gelandewagen   mecedes   авто   автохам   видео   парковка   трамвай   трамвайные пути   
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27  комментариев
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6k
Roman 3 часа назад
Насколько я знаю, требование компенсации за простой трамвайщики выкатят отдельно. И это не две тысячи :)
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27k
koleos72 2 минуты назад
Пожарные бы быстрее приехали!
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1k
Дро4ер Полоумный 5 минут назад
В чём проблема устроить ДТП содрав ему полбочины? Вина полностью на водятле гелика будет. Это ему в плюс к простою и штрафстоянке. Тем более что гиббонов так и так вызывать надо
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3k
!ГЕНнадий 18 минут назад
Надо разрешать...
breakthru
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262
Дима Новосельский Полчаса назад
А чё не объединились мужики из тех трамваев,да не перекинули "гелик" на бок,в качестве урока на будущее...
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2k
Оптимистичный реалист 38 минут назад
3 часа эвакуатор ехал? Или трамвайщики решили побольше постоять и попозже гиббонов вызвать, чтобы этому оленю на гелике выкатить ох.уенную предъяву за простой?
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414
Nik Nik 39 минут назад
До этого только члены его семьи знали, что он придурок. Теперь, об этом, знает вся Россия.....))
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5k
Умница-красавица 47 минут назад
Наверняка это был сотрудник Ельцин-центра)))
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42k
Карандаш 51 минуту назад
Когда уже начнёте правильно писать заголовки? Какой екатеринбуржец? Надо писать так... Стопроцентный 3,14дорас как попало бросил... и так далее.
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10k
кот базилий Час назад
"крутизна крутейшая", теперь штраф пару лимонов за простой трамвая.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Трамвай может невзначай поцарапать мешающий предмет находящийся на рельсах. А я знаю что у сего железного коня, тормоза очень плохие и моментально не могут остановить такую махину.
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4k
solovei7 2 часа назад
С эвакуатора надо было еще пару раз уронить его по дороге)
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5k
Vladimir 2 часа назад
Хорошо, что не в Москве. Компенсация за три часа простоя Гелика не хватило бы.
https://mosmetro.ru/news/detail/?news=1581&ysclid=l6w6re22x3817637999&utm_referrer=https://yandex.ru/https://mosmetro.ru/news/detail/?news=1581&ysclid=l6w6re22x3817637999&utm_referrer=https://yandex.ru/
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3k
Владимир 2 часа назад
Эвакуатор и ГАИ через Магадан ехали? (3 часа)
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Когда ж вы уже привыкните? В России Геленваген, это не транспортное средство, "это другое"(с)
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11k
Александр 2 часа назад
Во времена института приходилось на физкультуру ездить с Сокола на Стадион Октябрь на трамвае. На выезде из-под моста на Волоколамское шоссе трамвайная ветка уходила в лесопарк, чем не могли не воспользоваться тупые водятлы, дабы срезать без пробок. Но был нюанс - в лесополосе на путях отсутствовали плиты. И частенько очередное "ведро с болтами" садилось на брюхо, создавая затор. Мы просто коллективно переворачивали тачку в кусты, залезали в трамвай и ехали дальше.
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16k
Вася 2 часа назад
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11k
.Атеист. 3 часа назад
Таких не штрафовать надо, а лишать ВУ и отбирать ТС. Таким штрафы пох. оплатили и дальше нарушать, плевав на окружающих.
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