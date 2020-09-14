Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове Агрессивный водитель напал на студента

На улице Вокзальной мужчина за рулем кроссовера Lexus несколько раз подрезал и в итоге зацепил автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился студент. Выйдя из машины, водитель Lexus начал вести себя агрессивно. Он напал на молодого человека и схватил его за гениталии, за что получил струю перца в лицо.

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Присутствует ненормативная лексика!

Пришедший в себя водитель Lexus скрылся с места ДТП. 0 Источник: