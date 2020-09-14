Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове Агрессивный водитель напал на студента

На улице Вокзальной мужчина за рулем кроссовера Lexus несколько раз подрезал и в итоге зацепил автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился студент. Выйдя из машины, водитель Lexus начал вести себя агрессивно. Он напал на молодого человека и схватил его за гениталии, за что получил струю перца в лицо.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- В Петербурге обочечник поцарапал весь бок своему Мерседесу
- Последняя поездка старенькой Фронтеры: водитель чудом не пострадал
- Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде
- Авария дня. В Барнауле женщина устроила ДТП
- Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу
67
Понравилось67
Новости партнёров
Загрузка...