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Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове Агрессивный водитель напал на студента

Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове Агрессивный водитель напал на студента (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки   
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На улице Вокзальной мужчина за рулем кроссовера Lexus несколько раз подрезал и в итоге зацепил автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился студент. Выйдя из машины, водитель Lexus начал вести себя агрессивно. Он напал на молодого человека и схватил его за гениталии, за что получил струю перца в лицо.

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Метки: авария   авто   авто авария   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки   
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30  комментариев
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8k
Енот Полиграфович Час назад
Еще помогают сердобольные быдлану, его пиз..ть как ишака надо, воспитывать поздно. Типичное быдло.
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4k
SuperTroll 2 минуты назад
Аха пузатый гомик в розовой футблоке решил, что он в европе и может всех за писки хватать?))) Перца в харю, и подсрачников еще надо было надавать. Типичный быдло обрыган))
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262
Себастьян Перейра 3 минуты назад
Баба в розовом любит щупать студентов.
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1k
Пачо Эррера 5 минут назад
Мужик может раньше турецкой борьбой Коркпинар занимался, привык за яйца хвататься

Мужик может раньше турецкой борьбой Коркпинар занимался, привык за яйца хвататься
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2k
Борис Карабанов 13 минут назад
Крайняя степень нетерпимости. Он же на "Лексусе"! Понимать надо!
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32k
dima423 19 минут назад
ну ваще заепись)) перцем в рожу получил, еще и прав лишится))) хороший урок за долбоепизм
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140
trancer001 23 минуты назад
Все правильно пацанчик сделал
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371
Hypnosis 23 минуты назад
Каков яйцехват
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3k
Vladimir Полчаса назад
Все гениальное - просто. Розового пузана даже добивать не потребовалось, опущен по всем статьям. А к студенту ни одну статью не применишь.
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5k
Lev Asriev Полчаса назад
Саратовский бомонд, епта)))) Какая гармоничная пара. Лысая быдло[мат] в розовой майке и потасканная шалашовка с дизайнерской прической))))
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3k
кот базилий Полчаса назад
Смотрите быдланы видеоурок. И на "права" еще попал казел. Хороший финал.
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69
............ 40 минут назад
еще и ТП нарисовалось
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−5
Siili 40 минут назад
Еб..нутым нет покоя... надо было ему еще и навалять для профилактики.
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769
好狼 41 минуту назад
Перед своей дамой решил горцануть, ну...теперь пешком походит. Если найдут. Это же не просто, целый розыск идёт
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4k
Борис 41 минуту назад
когда припал на колено, в голове заиграла музыка из терминатора)
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11k
Объект реальности 46 минут назад
Чет мало импотенту в зенки залили.
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8k
Serg2001 48 минут назад
Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове Агрессивный водитель напал на студента
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11k
робт Час назад
зачем ом трогал писю
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18k
Батончик с маком робт Полчаса назад
да эти гомосеки совсем ох.уели.
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55k
Viktor Час назад
Святого не трогать!

Святого не трогать!
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27k
Alex Час назад
Смешно
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2k
x3matic Час назад
Так хорошо стоял этот боров.С левой хорошо бы зашло в челюсть этой свинье.Хотя так даже лучше,и без последствий.
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32k
dima423 x3matic 17 минут назад
вот именно, в рожу бы дал, еще потом отвечать за это говно придется
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