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А шлем стоило застегнуть: ДТП с мотоциклистом в Крыму

А шлем стоило застегнуть: ДТП с мотоциклистом в Крыму

Автор:
14 июля 2022 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   зеркала   мотоциклист   нива   хруст   
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В районе курортного села Береговое под Феодосией произошло столкновение автомобиля Niva Chevrolet и мотоцикла.

Источник:

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   зеркала   мотоциклист   нива   хруст   
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10  комментариев
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11k
Karelian 2 часа назад
Типичный хруст: с обгоном через сплошную, на пешеходном переходе.
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ВОВЧЕГ Минуту назад
Он думал что у него шлем на рогах хорошо держится.
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494
Алексей Ключко 2 минуты назад
Да, в этом видео все прекрасно, и консервовод, поворачивающий без поворотника и мотоциклист налегке и еще не начавший тормозить, а пытающийся угадать и маневрировать..
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4k
Leonid 9 минут назад
Проезжал по этой дороге, купались мы тут пол дня, потом в Ялту махнули! Классно было
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
докатался хрустик
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2k
ProstoBoBka Час назад
Да зае....и эти мотики! Вчера чуть не снес на Даниловской наб. барана на мотике, плотный поток машин, посмотрел в зеркало, место для перестроения есть, включаю поворотник и смотрю в зеркало никого. Начинаю перестроение и на тебе вылетает чудо! Чуть не снес его...
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7k
Борис Карабанов Час назад
Вот, до чего Путин довёл Крым - хрусты, как ошпаренные летают в незастёгнутых шлемах. Зато "Крым - наш!".
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хруст в своем репертуаре.
Правее правого, левее левого.
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Олег

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