А шлем стоило застегнуть: ДТП с мотоциклистом в Крыму

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В районе курортного села Береговое под Феодосией произошло столкновение автомобиля Niva Chevrolet и мотоцикла.
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Сотрудники МЧС Крыма произвели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части.
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АНТИФИШКИ
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