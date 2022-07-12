В Курске пассажирка такси отказалась пристегнуть ребёнка, а затем обиделась, что её высадили

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Женщина с маленьким ребёнком устроила скандал в автомобиле такси. Она рассказала в соцсетях, что ехала с годовалым сыном, а водитель выгнал её «на пустыре». Но вскоре ситуация прояснилась, у водителя оказалась запись с регистратора.
Юлия выложила в курском паблике гневный пост о таксисте, который её обидел: "Вот этот товарищ выгнал из машины на пустыре. С ребенком годовалым. И с сумками. Вызвать ещё машину я не смогла. Просто никто не брал заказ. 2км пешком по жаре. Будем считать, что я занялась спортом. А вот сыну пока рановато так развлекаться. Жалобу отправила. С водителем обещали разобраться, проверить машину на допустимый уровень безопасности для перевоза детей. Списать деньги за кусок поездки я не позволила."
Позже сам таксист опубликовал видео этой поездки, где всё выглядит совсем по-другому.
Позже сам таксист опубликовал видео этой поездки, где всё выглядит совсем по-другому.
Присутствует ненормативная лексика!
Страница недовольной матери ВК теперь удалена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а так все более-менее цивильно получилось - самые выдержанные водитель и яжемать за долгое время.