В Курске пассажирка такси отказалась пристегнуть ребёнка, а затем обиделась, что её высадили

Юлия выложила в курском паблике гневный пост о таксисте, который её обидел: "Вот этот товарищ выгнал из машины на пустыре. С ребенком годовалым. И с сумками. Вызвать ещё машину я не смогла. Просто никто не брал заказ. 2км пешком по жаре. Будем считать, что я занялась спортом. А вот сыну пока рановато так развлекаться. Жалобу отправила. С водителем обещали разобраться, проверить машину на допустимый уровень безопасности для перевоза детей. Списать деньги за кусок поездки я не позволила."



Позже сам таксист опубликовал видео этой поездки, где всё выглядит совсем по-другому.