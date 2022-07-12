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Главная > Авто 
В Курске пассажирка такси отказалась пристегнуть ребёнка, а затем обиделась, что её высадили

В Курске пассажирка такси отказалась пристегнуть ребёнка, а затем обиделась, что её высадили

Автор:
12 июля 2022 09:32
Метки: авто   видео   конфликт   пассажирка такси   такси   таксист   яжемать   
257
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Женщина с маленьким ребёнком устроила скандал в автомобиле такси. Она рассказала в соцсетях, что ехала с годовалым сыном, а водитель выгнал её «на пустыре». Но вскоре ситуация прояснилась, у водителя оказалась запись с регистратора.

Источник:

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Метки: авто   видео   конфликт   пассажирка такси   такси   таксист   яжемать   
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5  комментариев
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23k
Matrosskin 53 минуты назад
О, #везименямразь уехала на родину и обзавелась ребёнком ?
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1k
thor2006 Полчаса назад
таксист мог бы до начала поездки закрыть дверь на детский замок и потребовать пристегнуться (как это вообще - кресло без ремней).
а так все более-менее цивильно получилось - самые выдержанные водитель и яжемать за долгое время.
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10k
Андрей Ма-С Полчаса назад
блин мужик 100% знал дальнейший алгоритм ее действий)))) Все грамотно и толково ей разъяснил, ни грамма грубости и оскорблений.
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10k
Rus77 37 минут назад
Кого только не епут...
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10k
Ivan 38 минут назад
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