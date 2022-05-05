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"Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину

"Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину

Автор:
05 мая 2022 16:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   дети   конфликт   родители   селфи   скандал   яжемать   
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Женщина абсолютно серьезно заявила, что вызовет полицию, потому что ее сыночку не позволили сделать селфи в понравившемся авто.

Когда речь заходит о чрезмерно чадолюбивых родительницах, многие сразу вспоминают образ "яжематерей". Эти дамы готовы пройти по головам, лишь бы удовлетворить хотелки деток. При этом, их совершенно не волнуют нормы приличия, а уж о воспитании в этих случаях и говорить не приходится.



Одну такую "яжемаму" успели снять на видео. Ребенку дамы понравилось авто, в котором он захотел сфотографироваться. Отказ владельцев машины пускать мальчика за руль женщину лишь раззадорил.

А вам доводилось встречать подобных мамаш?

Источник:

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Метки: авто   видео   дети   конфликт   родители   селфи   скандал   яжемать   
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88  комментариев
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6k
М С 3 часа назад
Реально больные. Причем опарыш уже тоже инфицирован по самое не балуй.
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−5
Professor 9 минут назад
А потом они орут казахстан/крым/аляска/калифорния - коренная территория русских
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6k
IceBazooka 9 минут назад
Ссылка coub.com
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26
Александр Шевченко 17 минут назад
Это недоактеры, глаза смеются, им заранее всё известно весь сценарий. И игра так себе на публику.
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3k
Frank Borman 18 минут назад
Надо было вызвать полицию. Такие охреневшие животные женского пола по хорошему не понимают. И словами тоже не понимают.
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3k
Veprь в напряге Полчаса назад
Это пиндец!
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30k
Notan Blaine Полчаса назад
Нормальная схема, приходит ребенок в чужой дом, а следом мамаши и говорит, вам жалко что-ли, пусть ребенок поживет у вас, а вы валите иначе полицию вызову.
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3k
Klinmor Полчаса назад
Под таким воспитанием ребён уже дол60ё60м начал расти
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3k
Вовака Полчаса назад
Кого только не ипут(
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24k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
Мне интересно увидеть того Квазимоду, который залез на эту хабалку.
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26k
koleos72 Полчаса назад
Интересно, где она этого ублюдка взяла?! У неё не может быть детей! Ни кто её не захочет...
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5k
Андрей 43 минуты назад
Таких надо только пиз,дить, и только ногами.
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112
Seryi_spb Андрей Полчаса назад
Да, это люди из племени, для которых отсутствие наказания уже должно быть поощрением.
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−39
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Самое удивительное не то что это семейство тупых мразей, самое удивительно это то, что в эту свинью кто-то смог несколько лет назад кончить... Это на какой помойке надо найти свой уй, что бы на такую уродливую тупую синью польститься...
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1k
Колыванец Час назад
Мамкины ютуберы своему корефану подставу устроили. Полное виде пару постов ниже.
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653
Змей Горыныч Час назад
Таких [мат] выше крыши
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1k
Антон Иванов Час назад
денег за рекламу занесли ))
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−183
Thomsen Час назад
Я так понимаю, там очередь из желающих в не своей машине сфоткаться. Судя по тому, что чувачок на вод.сиденье мямлит "у нас съёмка", он там на таких же птичьих правах, что и хабалка с недорослью.
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156
Andrew Belaks Час назад
В дислайк этот пост - постанова, ещё и тупая. Смысл такое гомно форсить?
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1k
Холитан Хар Амп Час назад
Герой тот,у кого на неё встал. Ибо по виду она миссис импотенция.
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744
Oleg Biggpike Час назад
за такие "фильмы" пи**дюлей кинщикам надо давать
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1k
Михалыч 2 часа назад
Постанова. Богата дебилами землица русская.
Ссылка youtu.be
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419
Никита Михалыч Час назад
А я повёлся! Наивный...
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