"Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину

Женщина абсолютно серьезно заявила, что вызовет полицию, потому что ее сыночку не позволили сделать селфи в понравившемся авто.
Когда речь заходит о чрезмерно чадолюбивых родительницах, многие сразу вспоминают образ "яжематерей". Эти дамы готовы пройти по головам, лишь бы удовлетворить хотелки деток. При этом, их совершенно не волнуют нормы приличия, а уж о воспитании в этих случаях и говорить не приходится.
Одну такую "яжемаму" успели снять на видео. Ребенку дамы понравилось авто, в котором он захотел сфотографироваться. Отказ владельцев машины пускать мальчика за руль женщину лишь раззадорил.
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А вам доводилось встречать подобных мамаш?
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АНТИФИШКИ
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