О нелегкой доле мотоциклистов: ДТП в центре Петрозаводска

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На перекрёстке улицы Кирова и проспекта Ленина 46-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Benelli Stels 600.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист не уступил хруст
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