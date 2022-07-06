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О нелегкой доле мотоциклистов: ДТП в центре Петрозаводска

О нелегкой доле мотоциклистов: ДТП в центре Петрозаводска

Автор:
06 июля 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   хруст   
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На перекрёстке улицы Кирова и проспекта Ленина 46-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Benelli Stels 600.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   хруст   
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15  комментариев
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46k
А.Берестенко 3 часа назад
Устал пропускать
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438
Aleks 15 минут назад
Думаю что водитель психанул, третий ехал с ксеноном, мотык светит фарой на уровне глаз водителя авто, достало что ему постоянно по глазам прилетает, может быть и такое. Либо зрение слабое, получил чуток по глазам светом и привет, ничего не видит, вроде куриной слепоты.
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1k
Леший 22 минуты назад
как уже всё это задрало.....
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Очень критически отношусь к мотоциклистам, но здесь вариантов нет - полностью вина на автомобиле.
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8k
Игорь 2 часа назад
двоих пропустил - и хватит, сколько можно
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7k
Колорад 2 часа назад
Редкий случай, когда я за хруста.
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4k
Leonid 2 часа назад
Попоплз как полудохлый таракан. Даже если не заметил хруста чуть сильнее педальку придавил бы, тогда б успел повернуть, и всё было бы чики-поки
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2k
Григорий 2 часа назад
мотик то стелс! его же из жыпа то невидно! [мат] жиром затекло
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11k
P.F. 3 часа назад
Как можно не заметить хруста? Водителю Крузака срочно к окулисту. Или проскакуна решил включить?
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Олег

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