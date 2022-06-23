«Я 25 лет за рулём»: в Казани автомобилистка перепутала педали и сбила девушку на тротуаре

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В Нижневартовске неопытная автомобилистка совершила не самый удачный манёвр, чтобы избежать ДТП

Огненное ДТП на парковке: водитель перепутал газ с тормозом

Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП

Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре

Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области