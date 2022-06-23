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«Я 25 лет за рулём»: в Казани автомобилистка перепутала педали и сбила девушку на тротуаре

«Я 25 лет за рулём»: в Казани автомобилистка перепутала педали и сбила девушку на тротуаре

Автор:
23 июня 2022 13:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   пешехода сбили   
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В центре Казани на улице Пушкина 53-летняя женщина на кроссовере Geely Atlas Pro вылетела на тротуар и сбила 21-летнюю девушку.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   пешехода сбили   
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15  комментариев
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8k
Игорь 2 часа назад
скажи просто - накосячила, виновата. Начинаются отмазки- тормоза не сработали, не понимаю ....Хорошо - столб крепкий оказался и на этом все закончилось
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40
eutace 8 минут назад
для баб надо запретить автомат, только механика. Чтобы в случае "перепутывания педалей" было больше шансов у машины не поехать
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2k
Артур Полчаса назад
Представляю первую мысль пострадавшей, когда она встала и увидал разбитый автомобиль: Не слабо об меня машина расфигачилась!
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−46
vitek Полчаса назад
Баба за рулём что обезьяна с гранатой
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
старая тварина... ага тормоза отказали, видно же как скорость набирает, кули - тапку в пол и понеслась
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2k
Артур Полчаса назад
Когда тормоза отказывают, машина не рвёт с места.
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2k
Alex Полчаса назад
За такое тоже лишать
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20k
BiZ 45 минут назад
за 25 лет могла бы уже и поставить систему, которая автоматом тормозит при наборе скорости..
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10k
кот базилий Час назад
Заметно как набирает скорость, про тормоза пиз...ит.
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1k
pinbalist 2 часа назад
Нахера вообще на тротуар рулила? Припарковаться хотела?
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14k
Александр 2 часа назад
Не 25 лет за рулём, а 25 лет назад купила права.
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12k
Eltiftel 3 часа назад
а вот потому что не*х*уй класть обе ноги на пидали...
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