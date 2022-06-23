«Я 25 лет за рулём»: в Казани автомобилистка перепутала педали и сбила девушку на тротуаре

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В центре Казани на улице Пушкина 53-летняя женщина на кроссовере Geely Atlas Pro вылетела на тротуар и сбила 21-летнюю девушку.
Вероятно, автомобилистка перепутала педали, выехала на тротуар, сбила пешехода, а затем врезалась в столб.
Момент ДТП
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«У меня такое ощущение, что как будто тормоза не сработали. Я не знаю в чём причина. Я 25 лет за рулём», — пояснила автомобилистка.
Интервью с виновницей ДТП
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Девушка-пешеход получила ушибы и ударилась головой. Ее увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
Последствия ДТП
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АНТИФИШКИ
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