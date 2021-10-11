Огненное ДТП на парковке: водитель перепутал газ с тормозом

562
3
3
В Петербурге на Маршала Казакова водитель Dodge Durango протаранил на парковке минивэн. В результате столкновения автомобили загорелись.
Очевидцы рассказали, что пожарные приехали быстро, возгорание ликвидировали. Еще несколько машин на парковке также получили повреждения. У соседнего Mercedes обгорел кузов.
Видео от 78 | НОВОСТИ
Водитель сообщил, что у него заклинило педаль газа.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой
- Авария дня. Водитель на Hyundai Getz столкнулся с поездом в Ивановской области
- Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП
- Дамочка подбила сразу два троллейбуса в Чебоксарах
- Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП
14
Понравилось14
Новости партнёров