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Огненное ДТП на парковке: водитель перепутал газ с тормозом

Огненное ДТП на парковке: водитель перепутал газ с тормозом (3 фото + 3 видео)

Автор:
11 октября 2021 14:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   пожар   
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В Петербурге на Маршала Казакова водитель Dodge Durango протаранил на парковке минивэн. В результате столкновения автомобили загорелись.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   пожар   
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9k
kaboza 2 часа назад
Дуринга на Дюранго
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1k
БУЛЬБАШ 59 минут назад
Да что же у них у всех с пидальками твориться ??????????
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38k
Сергей 2 часа назад
Durango, как назвали так себя и ведёт.
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Johnny

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