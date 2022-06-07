90-е возвращаются: в Кемеровской области неизвестные избили водителя и угнали BMW

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Появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлён дерзкий угон автомобиля в Прокопьевске. Злоумышленник открыл переднюю дверь BMW, избил водителя и уехал на его автомобиле.
Всё произошло на парковке у магазина. Нападавший вышел из тонированной "четырнадцатой", открыл дверь BMW и принялся избивать водителя. После этого злоумышленник запрыгнул в авто и уехал. Следом за ним скрылись и его напарники.
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Потерпевший обратился в полицию, однако пока BMW так и не нашли. Сообщается, что в Прокопьевске подобным образом за последнее время угнали уже три дорогие машины.
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АНТИФИШКИ
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