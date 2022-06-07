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90-е возвращаются: в Кемеровской области неизвестные избили водителя и угнали BMW

90-е возвращаются: в Кемеровской области неизвестные избили водителя и угнали BMW

Автор:
07 июня 2022 10:58
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   нападение   разбой   угон   угон автомобиля   
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Появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлён дерзкий угон автомобиля в Прокопьевске. Злоумышленник открыл переднюю дверь BMW, избил водителя и уехал на его автомобиле.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   нападение   разбой   угон   угон автомобиля   
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5  комментариев
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27k
lem02 15 минут назад
"...BMW так и не нашли..." человека в маске, на многотысячном митинге бросившем пластиковый стаканчик в сторону полиционера - нашли. БМВ, четырнадцатую и нападавшего - нет. Ну, так то логично всё...
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13k
Jearom 6 минут назад
"Потерпевший обратился в полицию, однако пока BMW так и не нашли" - что они сами себя искать что ли станут?
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−20
Колобок 7 минут назад
Модератор, забань либероту. Тут какой то КУЗНЕЦ слово "американцы" с большой буквы пишет. В бан его.
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62k
КУЗНЕЦ 14 минут назад
Oбратите внимание - любая заваруха и мы моментально превращаемся в разбойников... А виноваты в этом Американцы!!..
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−20
Колобок Полчаса назад
Как по мне, так всё правильно. Даже патриотично. Наши люди гибнут в борьбе с нацизмом. А тут какой то гад на немецкой тачиле раскатался. Пусть считает, что потерял в бою с освободителями от нацизма. Классный трофей для хороших парней.
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