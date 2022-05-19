Посмотрите, как старые «Джипы» Willys карабкаются по скалам в штате Юта

Спецификации автомобилей в видео не уточняются, но, судя по их внешнему виду, это машины, выпущенные ещё под маркой Willys для армейских нужд. Внедорожники проходят сложную трассу на скалистом склоне, двигаясь как вниз, так и вверх. При этом хорошо заметно, что особых проблем препятствия у них, несмотря на возраст, не вызывают.