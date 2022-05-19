Посмотрите, как старые «Джипы» Willys карабкаются по скалам в штате Юта

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Различные версии Willys Jeep были одними из самых важных военных американских машин, в значительной степени из-за их внедорожных качеств. Хотя с тех пор прошло много десятилетий, эти прочные проходимцы еще способны на преодоление скал.
На YouTube-канале Ernie Pineda появилась видеозапись процесса преодоления винтажными моделями Jeep различных скальных препятствий. Внедорожные заезды состоялись в пустыне Мохаве — там, где обычно проходит официальное мероприятие компании Jeep, так называемое Пасхальное сафари.
Пустыня известна своими трассами для внедорожников, которые привлекают сюда множество поклонников как автомобилей марки Jeep, так и других видов особо проходимого транспорта.
Спецификации автомобилей в видео не уточняются, но, судя по их внешнему виду, это машины, выпущенные ещё под маркой Willys для армейских нужд. Внедорожники проходят сложную трассу на скалистом склоне, двигаясь как вниз, так и вверх. При этом хорошо заметно, что особых проблем препятствия у них, несмотря на возраст, не вызывают.
Помимо армейских внедорожников в заездах участвует и так называемый Willys Wagon, он же Willys Jeep Station Wagon. Этот внедорожный универсал считается первой гражданской моделью Willys. Ему на трассе пришлось немного потруднее, но главным образом за счёт более длинной колёсной базы и массивного бампера сзади.
Источник:
АНТИФИШКИ
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