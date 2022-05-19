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Посмотрите, как старые «Джипы» Willys карабкаются по скалам в штате Юта

Посмотрите, как старые «Джипы» Willys карабкаются по скалам в штате Юта

Автор:
19 мая 2022 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Jeep Willys   Willys   авто   автомир   автомобили   видео   внедорожник   
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Различные версии Willys Jeep были одними из самых важных военных американских машин, в значительной степени из-за их внедорожных качеств. Хотя с тех пор прошло много десятилетий, эти прочные проходимцы еще способны на преодоление скал.

Источник:

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Метки: Jeep   Jeep Willys   Willys   авто   автомир   автомобили   видео   внедорожник   
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