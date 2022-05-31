Вандализм в алкогольном угаре: пьяный китаец повредил четыре роскошных автомобиля

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24-летний парень из Чэнду, Китай, должен заплатить не менее 150 000 долларов за ремонт после того, как в пьяном виде растоптал четыре роскошных автомобиля на парковке отеля.
Инцидент произошел вечером 21 мая. Пьяный парень пинал и топтал припаркованные роскошные автомобили, несмотря на все попытки его подруги остановить его. Не совсем понятно, что вызвало такую реакцию, но, учитывая, что он выглядит очень пьяным, логического объяснения может и не быть. Повреждённые автомобили включают Lamborghini и два Rolls-Royce, а стоимость ремонта оценивается в более чем 1 миллион юаней (150 000 долларов США).
На следующее утро, протрезвев и узнав о том, что он сделал, 24-летний вандал сам пришёл в полицейский участок и сдался. Неясно, получит ли он какое-либо тюремное заключение, но ему определенно придётся покрыть расходы на ремонт повреждённых автомобилей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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