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Вандализм в алкогольном угаре: пьяный китаец повредил четыре роскошных автомобиля

Вандализм в алкогольном угаре: пьяный китаец повредил четыре роскошных автомобиля

Автор:
31 мая 2022 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Китай   авто   автомир   автомобили   вандализм   видео   люксовый автомобиль   суперкар   
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24-летний парень из Чэнду, Китай, должен заплатить не менее 150 000 долларов за ремонт после того, как в пьяном виде растоптал четыре роскошных автомобиля на парковке отеля.

Источник:

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Метки: Китай   авто   автомир   автомобили   вандализм   видео   люксовый автомобиль   суперкар   
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