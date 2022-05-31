Вандализм в алкогольном угаре: пьяный китаец повредил четыре роскошных автомобиля

Инцидент произошел вечером 21 мая. Пьяный парень пинал и топтал припаркованные роскошные автомобили, несмотря на все попытки его подруги остановить его. Не совсем понятно, что вызвало такую ​​реакцию, но, учитывая, что он выглядит очень пьяным, логического объяснения может и не быть. Повреждённые автомобили включают Lamborghini и два Rolls-Royce, а стоимость ремонта оценивается в более чем 1 миллион юаней (150 000 долларов США).