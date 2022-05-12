Безумные тюнингованные «Хаммеры» произвели фурор на слёте владельцев американских автомобилей в Японии

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Американская культура широко распространена в Японии, но когда дело доходит до автомобилей, у японцев есть свои собственные традиции. Когда оба этих пути пересекаются, вы получаете американское автомобильное шоу с «Хаммерами», навороченными покруче чем тюнинг Bosuzoku.
На видео, опубликованном на YouTube пользователем, мы видим, как множество Hummer прибывают на шоу американских автомобилей в Японии. Причём каждый внедорожник украшен элементами, которые делают внешний вид совершенно нелепым.
Почти каждый Hummer выделяется огромными колёсами, широкими кузовными обвесами и большим количеством дополнительной светотехники. Японцы также часто оснащают автомобили мощной аудиосистемой, которая способна заглушить звук настоящих американских V8.
Кроме Hummer на автошоу приехало множество лоурайдеров. Был даже розовый Cadillac и Ford Crown Victoria пограничного патруля. Конечно, не обошлось и без Корветов и Мустангов, но в этот раз они вели себя прилично (потому что Япония).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Hummer Япония авто автомир автомобили автотюнинг видео тюнинг
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