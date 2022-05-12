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Безумные тюнингованные «Хаммеры» произвели фурор на слёте владельцев американских автомобилей в Японии

Безумные тюнингованные «Хаммеры» произвели фурор на слёте владельцев американских автомобилей в Японии

Автор:
12 мая 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Hummer   Япония   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   видео   тюнинг   
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Американская культура широко распространена в Японии, но когда дело доходит до автомобилей, у японцев есть свои собственные традиции. Когда оба этих пути пересекаются, вы получаете американское автомобильное шоу с «Хаммерами», навороченными покруче чем тюнинг Bosuzoku.

Источник:

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Метки: Hummer   Япония   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   видео   тюнинг   
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