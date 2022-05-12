Безумные тюнингованные «Хаммеры» произвели фурор на слёте владельцев американских автомобилей в Японии

Кроме Hummer на автошоу приехало множество лоурайдеров. Был даже розовый Cadillac и Ford Crown Victoria пограничного патруля. Конечно, не обошлось и без Корветов и Мустангов, но в этот раз они вели себя прилично (потому что Япония).

2022-05-12T15:01:09+03:00