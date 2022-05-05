Куда же ты, девочка: в Волжском водитель избежал наезда на ребёнка

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Маленькая девочка так спешила успеть на маршрутку, что выбежала на дорогу на красный свет, прямо под приближающийся автомобиль. Водитель вовремя успел остановиться!
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати мат, лучшее лекарство, в таких случаях
стандартно - потому что у напуганного ребенка перед машиной первая реакция - бежать назад. девчонке просто повезло, что водила вовремя сигналить начал. на полсекунды позже и она остановилась бы прямо перед ним. при мне пацана под камазом раскатало именно так - тоже не глядя ломанулся. бежал бы дальше, успел бы, но он услышал гудок, испугался и повернул назад, потерял время и оказался точно по центру грузовика
Должна уже соображать!