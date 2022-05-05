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Куда же ты, девочка: в Волжском водитель избежал наезда на ребёнка

Куда же ты, девочка: в Волжском водитель избежал наезда на ребёнка

Автор:
05 мая 2022 13:00
Сообщество : Аварии
Метки: Реакция   аварии   авто   везение   видео   дети   дтп   пешеходный переход   повезло   
5772
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Маленькая девочка так спешила успеть на маршрутку, что выбежала на дорогу на красный свет, прямо под приближающийся автомобиль. Водитель вовремя успел остановиться!

Источник:

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Метки: Реакция   аварии   авто   везение   видео   дети   дтп   пешеходный переход   повезло   
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40  комментариев
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1k
Gleb_Skameikin 7 часов назад
да, водиле повезло
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26k
koleos72 Полчаса назад
Пока не начнут преподавать с первого класса ПДД, ни что не изменится! Но это же такие бабки! Там и менты и технадзор, и кто только не кормится! Учить надо с раннего детства и баб, и детей!
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5k
Андрей 40 минут назад
Весь зоопарк приминил
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1k
Bonefacius Час назад
Буквально вчера возвращаюсь домой и стою у перехода через улицу (4 полосы), красный только зажегся. Как вдруг бабка семимильными прыжками пролетает мимо всех "дураков", ждущих разрешающего сигнала и несется не глядя через дорогу, половину дороги перебежала и вдруг я краем глаза замечаю как летит такси. Ну, думаю, сейчас будет пздц. Слава богу, обошлось (как в этом ролике). Таксист остановился буквально в миллиметре, старая овца отпрыгнула как газель и сделала пару оборотов вокруг столба со знаком уже на тротуаре. Спокойненько так выпрямилась и поковыляла себе дальше как ни в чем не бывало. Все буквально за несколько секунд произошло. Вот что у таких людей в башке? Куда так спешить, на тот свет?
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1k
Холитан Хар Амп Час назад
Представляю, как водитель перенервничал ... Тоже такое проходил - ощущения, как будто вагон разгрузил.
Кстати мат, лучшее лекарство, в таких случаях
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5k
elektrod161 3 часа назад
Как черт из табакерки!
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77
eutace 3 часа назад
молодец , наверно водитель - водитель в городе всегда должен быть готов к тому , что из-за каждого столба может появится неожиданно кто-то!
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15k
Роберт Шекли 4 часа назад
Водитель молодец. Дети будут
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2k
Усач 4 часа назад
Поджопник ей действительно не помешал бы. Такой нормальный, с кирзача растоптанного. Как Компот учил.
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77
eutace Усач 3 часа назад
давай полегче, это ребенок, которому ждать ещё маршрутку полчаса.... надо понимать психологию пешеходов... но если так хочется потрогать за чью-то "жёпу" - дай поджопник родителям
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2k
Яков 4 часа назад
В экстремальной ситуации в водителе проснулся поэт-рэпер. Три раза пересмотрел!
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419
Никита Яков 3 часа назад
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419
Никита 3 часа назад
Блин, если бы не Ваш комментарий, больше не стал бы пересматривать.
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29k
Slonyash 5 часов назад
Всё правильно сказал!
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1k
asbvlad 5 часов назад
Ситуация понятна и всем удалось избежать худшего, но кто ни будь заметил, что водитель говорит стихами/речевками?
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6k
Zhora 5 часов назад
Респект и уважуха водиле, что успел среагировать ! А вот малолетней овце - ремня бы всыпать хорошенько
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1
Dmitriy 5 часов назад
Водителю повезло. У девчонки реакция в правильную сторону.
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60
сергей костюнин Dmitriy 5 часов назад
Это как сказать , заметь перед зеброй водила взял влево , как думаешь почему ? Не думаю что бы наверняка переехать девочку . Она уже добежала до середины дороги и водитель автоматом взял левее так сказать на опережение . С такими подергушками часто пешеходов ловят именно на встречке (( Но в данном случае хвала водителю , остановился прямо на зебре .
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562
Дмитрий 5 часов назад
выпороть
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77
eutace Дмитрий 3 часа назад
может просто "тренировать" детей надо переходить дорогу? что все такие садисты то?
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2k
Владимир 6 часов назад
Водитель красавчик. И наезда избежал, и воспитательную беседу провел.
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941
Алексей 6 часов назад
Мужик аж мат растерял от всплеска адреналина. Хотя ему повезло, за одной козой всё стадо могло побежать, но остальные дети оказались умнее и стадом не стали.
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3k
sers 6 часов назад
Пороть.
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10k
Oleg 6 часов назад
Это волжский, там много пешеходных переходов, и люди там считают, что у них по 9 жизней минимум... всегда ооооочень аккуратно едешь там. А тут дефка видать решила, что зебра - это фсё... а светофор - это мелочи. водила - красаучег!
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127
чахлик невмерущий 6 часов назад
Мне одному показалось что "маленькой девочке" уже лет двенадцать!
Должна уже соображать!
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293
ZlyeVoprosy чахлик невмерущий 5 часов назад
В 12 лет как раз у них мозги набекрень, соображалка периодически и внезапно отключается. Кажется, вот этот подростковый возраст по травматизму самый опасный.
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−39
Сигизмунд Лазаревич 6 часов назад
в этом видео всё отлично. И регистратор есть и зелёный свет и успел остановиться и ребёнок не пострадал... прям бинго какое-то
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82
Дмитрий Сигизмунд Лазаревич 6 часов назад
прям всё для сайта хорошего настроения, но с девочкой должны серьёзно поговорить родители
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293
ZlyeVoprosy Дмитрий 5 часов назад
Причём если есть дети, надо им показать этот ролик обязательно. Я уже так и сделал.
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