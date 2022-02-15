«Сбежавший» прицеп грузовика скатился вниз по улице и разрушил магазин в Бразилии

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В Эдисон-Лобао (штат Мараньян) прицеп грузовика, в котором находился цемент, проехал по улице несколько сотен метров и остановился только тогда, когда врезался в мебельный магазин. В момент происшествия люди, находившиеся перед магазином, вовремя заметили опасность и успели убежать.
Здание было частично разрушено, но, к счастью, никто не пострадал.
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