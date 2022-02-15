«Сбежавший» прицеп грузовика скатился вниз по улице и разрушил магазин в Бразилии

В Эдисон-Лобао (штат Мараньян) прицеп грузовика, в котором находился цемент, проехал по улице несколько сотен метров и остановился только тогда, когда врезался в мебельный магазин. В момент происшествия люди, находившиеся перед магазином, вовремя заметили опасность и успели убежать.

0 Женщине и её ребенку удалось спастись, также она успела предупредить тех, кто находился в магазине.

Здание было частично разрушено, но, к счастью, никто не пострадал. 2022-02-15T14:50:27+03:00 Здание было частично разрушено, но, к счастью, никто не пострадал.