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«Сбежавший» прицеп грузовика скатился вниз по улице и разрушил магазин в Бразилии

«Сбежавший» прицеп грузовика скатился вниз по улице и разрушил магазин в Бразилии (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 14:50
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   аварии   авто   везение   видео   дтп   повезло   тормоза отказали   
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В Эдисон-Лобао (штат Мараньян) прицеп грузовика, в котором находился цемент, проехал по улице несколько сотен метров и остановился только тогда, когда врезался в мебельный магазин. В момент происшествия люди, находившиеся перед магазином, вовремя заметили опасность и успели убежать.

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Метки: Бразилия   аварии   авто   везение   видео   дтп   повезло   тормоза отказали   
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4  комментария
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Mowgley 39 минут назад
Мда.. в Бразилии никогда нельзя расслабляться
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Алексей 8 минут назад
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klop 17 минут назад
Хорошо что обошлось без жертв, а то водилу могли четвертовать.
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382k
Алексей 17 минут назад
я уж подумал мать с ребенком... того самого
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