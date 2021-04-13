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Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области

Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области (3 фото + 2 видео)

Автор:
13 апреля 2021 11:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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В Александрове лихач на легковушке не справился с управлением в повороте и вылетел на тротуар, где в этот момент шел пожилой мужчина. Неуправляемый автомобиль пролетел в считанных сантиметрах от пешехода.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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KOSTELLO Час назад
Мужик даже обосраться не успел.
Реально свезло
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Наташа Гадова 18 минут назад
Хороший забор, устойчивый.
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Johnny

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