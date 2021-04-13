В Александрове лихач на легковушке не справился с управлением в повороте и вылетел на тротуар, где в этот момент шел пожилой мужчина. Неуправляемый автомобиль пролетел в считанных сантиметрах от пешехода.

0 Источник: Автомобиль лихача влетел в забор частного дома и буквально повис на нем задней частью.

Пользователи соцсетей поздравляют пенсионера со вторым рождением.

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