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В Александрове лихач на легковушке не справился с управлением в повороте и вылетел на тротуар, где в этот момент шел пожилой мужчина. Неуправляемый автомобиль пролетел в считанных сантиметрах от пешехода.
Пользователи соцсетей поздравляют пенсионера со вторым рождением.
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