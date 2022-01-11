В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку

Водитель сказал, что не заметил пересекавшую дорогу девочку и начал движение, после чего увидел в зеркало заднего вида лежащего ребёнка. Водительский стаж мужчины, находившегося за рулём «Калины», составляет 7 лет, за нарушение ПДД он привлекался 18 раз.

2022-01-11T12:25:12+03:00