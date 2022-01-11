В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку

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На улице Циолковского 29-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на зеленый свет. Водитель пояснил, что не заметил ребенка.
Школьница поскользнулась на пешеходном переходе и упала, после чего на нее наехал автомобиль. Её госпитализировали с ушибом коленного сустава.
Мать пострадавшей девочки пояснила, что дочь возвращалась из школы домой по маршруту, которым ходит постоянно.
Мать пострадавшей девочки пояснила, что дочь возвращалась из школы домой по маршруту, которым ходит постоянно.
Водитель сказал, что не заметил пересекавшую дорогу девочку и начал движение, после чего увидел в зеркало заднего вида лежащего ребёнка.
Водительский стаж мужчины, находившегося за рулём «Калины», составляет 7 лет, за нарушение ПДД он привлекался 18 раз.
Водительский стаж мужчины, находившегося за рулём «Калины», составляет 7 лет, за нарушение ПДД он привлекался 18 раз.
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А 18 нарушений за 7 лет ни о чем толком не говорят. Нарушения разные бывают.
В общем, главное - как преподнести новость. А то ведь можно было написать, что водитель-маньяк специально гонялся за убегавшей от него девочкой, а лучше сразу за десятью девочками, и всех их задавил.