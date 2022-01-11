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В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку

В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   наезд на ребенка   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Циолковского 29-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на зеленый свет. Водитель пояснил, что не заметил ребенка.

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Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   наезд на ребенка   пешехода сбили   пешеходный переход   
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25  комментариев
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2k
Заряд бодрости 3 часа назад
подстава для водителя, она маленькая и наверняка попала в слепую зону за аркой лобового стекла
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9k
Vacony 9 минут назад
нельзя сбить ребенка боком ) она сама бежала и влетела под машину.... водитель не нарушал ничего грубо, пропустил своих пешеходов и поехал
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10
Константин 10 минут назад
А куда дети вообще бегут? Особенно когда дорогу переходят? Легче пропустить водятлов
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91
eutace 10 минут назад
в городе надо быть всегда готовым к тому, что из за столба или куста кто-то может выскочить. Если это не понимаешь - сдай права
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91
eutace 11 минут назад
как только наказание для таких водятлов сделают строже - все сразу станут внимательнее и будет безопасней. Не по магистрали М-10 же ехал, надо было смотреть по сторонам
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91
eutace 13 минут назад
не песчинка чтобы не заметить. Наверно в телефон смотрел или куда-то в сторону
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Рассматривая только данную конкретную ситуацию, вполне возможно, что водитель девочку реально не видел из-за левой стойки лобового стекла. Есть там мертвая зона.
А 18 нарушений за 7 лет ни о чем толком не говорят. Нарушения разные бывают.
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352
Dmitry 2 часа назад
Судя по видео, это не водитель сбил ребенка, а ребенок поскользнулся, упал и по льду въехал под машину.
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Девочка начала тормозить еще в начале тротуара, если бы не гололёд, она бы нормально остановилась, так что тут вопрос еще к коммунальщикам.
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
В момент проезда через переход автомобиля, пешехода вообще не было на проезжей части. Девочка влепилась ему в заднее колесо. Формально водитель не виноват. Но смотреть надо конечно..
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12k
Kucher 3 часа назад
Автор хоть сам то видео смотрел? 1. Девочка поскользнулась и влетела в уже проезжающую мимо машину, а не "водитель сбил". 2. На переходе нет светофора, а не "на зелёный свет".
В общем, главное - как преподнести новость. А то ведь можно было написать, что водитель-маньяк специально гонялся за убегавшей от него девочкой, а лучше сразу за десятью девочками, и всех их задавил.
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5k
Максим 3 часа назад
Глупый конечно, такие вечно куда-то торопятся. Ребенка не научили переходить дорогу, чудака не научили быть внимательным. В итоге пострадают оба.
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292
Шурман 3 часа назад
Переход переходят а не перебегают , он пропустил тех кто шли , родителям девочки нужно лекцию прочитать , мои оболтусы хоть и взрослые все равно стоят смотрят на лево и на право , мелкая всегда берет мою руку и беру я ее или по правую или по левую сторону , лучше пускай сам пострадаю .
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