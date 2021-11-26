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На Октябрьском мосту в Череповце водитель «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением, пробил ограждение моста и лишь чудом не упал вниз.
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Работники спецслужб обратили внимание, что на автомобиле была установлена нешипованная резина. В случае доказанной вины, водитель будет в полном объеме восстанавливать ущерб.
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К чему фраза про шиповку.
На машине у него зимняя липучка, так что не надо людей вводить в заблуждение
Ну и всё: нарушение скоростного режима повлекло потерю управляемости.
Для начала стоит понимать, что шипы работают исключительно на дороге, покрытием которой является чистый лед, а сами шипы новые, то есть резину только что купили.
По фотографиям и видео видно, что дорожное полотно представляет из себя смесь песка и снега - снежную кашу, на которой шип не может работать в силу физических законов. Ему нечего протыкать и не за что цепляться. На данном покрытии как раз таки мягкая зимняя нешипованная резина имеет преимущество перед шипованной резиной, как в прочем на мокром/сухом асфальте.
Описание причны как - не справился с управлением, лучше всего описывает данную ситуацию. Шипованная резина его бы не спасла, он с тем же успехом в этом же месте при тех же условиях улетел бы.
С какого перепугу???? "Работники спецслужб обратили внимание, что на автомобиле была установлена нешипованная резина. В случае доказанной вины, водитель будет в полном объеме восстанавливать ущерб." ©
Еще надо выяснить почему ограждение не выдержало легковушку? -или Череповецкие дорожники спокойно реагируют когда грузовики просто падают с мостов???
p/s В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующий рисунок (на картинке слева). Требование распространяется только на автомобили категории B (легковые M1 и грузовые N1). На прочие транспортные средства с 11 ноября 2018 года ограничение не действует.(c)