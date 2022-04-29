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Не самая хорошая попытка перехода дороги: женщина оказалась под колёсами ГАЗели в Подмосковье

Не самая хорошая попытка перехода дороги: женщина оказалась под колёсами ГАЗели в Подмосковье

Автор:
29 апреля 2022 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Дмитрове водитель ГАЗели сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщина попыталась успеть перебежать дорогу, когда грузовик уже начал движение.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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2k
kuchipachi 2 часа назад
а что за дебильная манера останавливаться на пешеходном переходе? видно же, что машины остановились, но нет, надо обязательно встать на пешеходный переход... и естественно уже не видеть кто тебя обходит и где.
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262
GROMOZEKA 58 минут назад
Оба хороши.
Один на переходе останавливается, другая под колеса кидается
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35
c 2 часа назад
Как в анекдоте -А зачем Вам голова. -Я, ей ем! Так и у тетки мозга нет. правила читают, но не полностью, а только где написано, что им (пешеходам) обязаны, но пофиг на ППД 2022 п.4.5. Надеюсь с ней будет все в порядке, а так в больничке полежит может мозг появиться
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16k
Booka1a 2 часа назад
баба себя Хэнкоком вообразила? тупо на покуях под колеса
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13
lex lemin 2 часа назад
[мат] на газели
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Олег

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