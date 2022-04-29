Не самая хорошая попытка перехода дороги: женщина оказалась под колёсами ГАЗели в Подмосковье

642
1
1
В Дмитрове водитель ГАЗели сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщина попыталась успеть перебежать дорогу, когда грузовик уже начал движение.
В тяжелом состоянии пострадавшую увёз реанимобиль. По неподтверждённой информации, позже женщина скончалась.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку
- Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию
- Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области
- Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура
- В Магнитогорске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трёх человек, включая ребёнка
Новости партнёров
Один на переходе останавливается, другая под колеса кидается