Не самая хорошая попытка перехода дороги: женщина оказалась под колёсами ГАЗели в Подмосковье

Новый сериал, который уже успел выбесить всех

Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области

Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске

В Магнитогорске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трёх человек, включая ребёнка

Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный»

Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию