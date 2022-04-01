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Дровомобили — газогенераторные автомобили из прошлого

Дровомобили — газогенераторные автомобили из прошлого (19 фото)

Автор:
01 апреля 2022 10:46
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автомобили на дровах   газогенератор   олдтаймер   ретро авто   
405
19
Во времена Второй мировой войны в Европе газогенераторные технологии стали обычным явлением. Из-за дефицита жидких видов топлива часто автомобили оборудовали газогенераторной установкой.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   автомобили на дровах   газогенератор   олдтаймер   ретро авто   
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6  комментариев
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−6
Thomsen 42 минуты назад
Более того, в учебных частях вермахта были PzKpfw I / II c гг-установками)
Их декорировали под "шерманы" для обучения расчётов ПТО и фаустников.
Перевод на дрова позволял Рейху экономить порядка 45тыс тонн горючки ежемесячно.
Были ещё танки на сжиженном газе - "четвёрки" и даже "тигры". Американцы утверждают, что на газ было переведено порядка 50-ти "королевских". Ну, и на дрова были вырублены все знаменитые вестфальские дубы)
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888
олег 2 минуты назад
Это будущее!
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30k
Юр21 Полчаса назад
Температура 1400 градусов?! Автор металл плавить решил?
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
да и сейчас ездят
да и сейчас ездят
да и сейчас ездят
да и сейчас ездят
да и сейчас ездят
да и сейчас ездят
да и сейчас ездят
да и сейчас ездят
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