Дровомобили — газогенераторные автомобили из прошлого

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Во времена Второй мировой войны в Европе газогенераторные технологии стали обычным явлением. Из-за дефицита жидких видов топлива часто автомобили оборудовали газогенераторной установкой.
Эти удивительные дровяные машины были оснащены газогенераторами. В этих устройствах твердое топливо (торф, дерево, уголь) преобразовывалось в газ. Такой газ получил название генераторный или синтез-газ, и один из самых ранних примеров его использования — это городское освещение. Например, газовые фонари и сейчас можно встретить на улицах Лондона, но это большая редкость. Фактически британская столица стала одним из первых городов, в котором появились уличные фонари.
Очень быстро синтез-газ стал популярным: его использовали на промышленных предприятиях вплоть до 1920-х годов. А в начале двадцатых годов прошлого века появился компактный газогенератор, который питался древесной щепой и дровами. Для того чтобы сухое топливо преобразовывать в газ, в нем поддерживалась температура примерно 1400 градусов. Это устройство придумал француз Жорж Имберт, и его цель была простой — он решил установить его на автомобили. Дровяной газогенератор подавал чистый газ непосредственно в двигатель автомобиля, что и приводило его в движение. Это было дешево и экологично, и вскоре машины с генераторами стали очень популярными.
Очень быстро синтез-газ стал популярным: его использовали на промышленных предприятиях вплоть до 1920-х годов. А в начале двадцатых годов прошлого века появился компактный газогенератор, который питался древесной щепой и дровами. Для того чтобы сухое топливо преобразовывать в газ, в нем поддерживалась температура примерно 1400 градусов. Это устройство придумал француз Жорж Имберт, и его цель была простой — он решил установить его на автомобили. Дровяной газогенератор подавал чистый газ непосредственно в двигатель автомобиля, что и приводило его в движение. Это было дешево и экологично, и вскоре машины с генераторами стали очень популярными.
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Дело в том, что «дровяной бак» был достаточно большой: даже пустой мог весить сотни килограммов
Конечно, это были не только легковые автомобили, но также грузовики, автобусы и даже мотоциклы
На самом деле такое количество вполне объяснимо: в тот исторический период был дефицит бензина
При работе дровомобиля образуется очень мало углекислого газа, что хорошо для окружающей среды
Однако у таких авто есть и недостатки: например, им необходимо нагреться до рабочей температуры
Источник:
АНТИФИШКИ
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Их декорировали под "шерманы" для обучения расчётов ПТО и фаустников.
Перевод на дрова позволял Рейху экономить порядка 45тыс тонн горючки ежемесячно.
Были ещё танки на сжиженном газе - "четвёрки" и даже "тигры". Американцы утверждают, что на газ было переведено порядка 50-ти "королевских". Ну, и на дрова были вырублены все знаменитые вестфальские дубы)