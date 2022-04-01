Дровомобили — газогенераторные автомобили из прошлого

Эти удивительные дровяные машины были оснащены газогенераторами. В этих устройствах твердое топливо (торф, дерево, уголь) преобразовывалось в газ. Такой газ получил название генераторный или синтез-газ, и один из самых ранних примеров его использования — это городское освещение. Например, газовые фонари и сейчас можно встретить на улицах Лондона, но это большая редкость. Фактически британская столица стала одним из первых городов, в котором появились уличные фонари.



Очень быстро синтез-газ стал популярным: его использовали на промышленных предприятиях вплоть до 1920-х годов. А в начале двадцатых годов прошлого века появился компактный газогенератор, который питался древесной щепой и дровами. Для того чтобы сухое топливо преобразовывать в газ, в нем поддерживалась температура примерно 1400 градусов. Это устройство придумал француз Жорж Имберт, и его цель была простой — он решил установить его на автомобили. Дровяной газогенератор подавал чистый газ непосредственно в двигатель автомобиля, что и приводило его в движение. Это было дешево и экологично, и вскоре машины с генераторами стали очень популярными.