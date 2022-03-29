Старая, неудобная, но зато экономичная Honda Z600 1972 года

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Сегодняшний пост посвящен крохотной Honda Z600, которая долгое время была в одной семье. Поначалу, я так понял, её купили в качестве второй машины в семье, но вскоре она стала основной, и было на то ровно две причины – низкий расход бензина и разразившийся нефтяной кризис 1973 года.
Эта машина, выпущенная в 1972 году, была продана в США, стране, где кей-кары популярностью не пользовались, но не прошло и года, как владелец понял, насколько удачным было его приобретение.
В том году арабские страны, основные экспортёры нефти, объявили эмбарго на поставки нефти в ряд западных стран, в частности США, из-за чего произошел топливный кризис, огромные очереди на заправках, рост цен и вот это вот всё.
Типичная американская легковушка в те годы была огромной и прожорливой, многолитровые атмосферные V8 очень эффективно переводили бензин в обогрев улиц, чего не скажешь об этой Хонде.
В том году арабские страны, основные экспортёры нефти, объявили эмбарго на поставки нефти в ряд западных стран, в частности США, из-за чего произошел топливный кризис, огромные очереди на заправках, рост цен и вот это вот всё.
Типичная американская легковушка в те годы была огромной и прожорливой, многолитровые атмосферные V8 очень эффективно переводили бензин в обогрев улиц, чего не скажешь об этой Хонде.
Двухцилиндровый двигатель объёмом 600 см3 выдавал всего лишь 36 лошадиных сил, но зато 30 литров бензина, которых типичному американскому седану хватало на 100 километров, Хонде хватало на месяц.
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Но были у машины и минусы, их хорошо видно если заглянуть в салон. Вернее – он и есть один сплошной минус, очень тесный и по сути – двухместный. Заднее сиденье там конечно есть, но всерьёз его рассматривать не стоит, там разве что детям будет удобно.
Под капотом, помимо мотора я заметил гидровакуумный усилитель тормозов, он справа от корпуса воздушного фильтра. Интересно, насколько хорошо он работал, ведь у наших машин именно этот узел всегда был самым слабым местом тормозных систем, постоянно подбрасывающим неожиданные и неприятные сюрпризы. Еще из архаики здесь задняя рессорная подвеска.
По словам владельца, машиной давно уже никто не пользуется, она больше 20 лет стоит без движения и сейчас, когда цены на бензин превысили даже уровень 1973 года, семья решила её продать, ведь сами они ездят на современных «электричках», ну а для кого-то старый бензиновый аппарат с очень скромным аппетитом вновь становится актуальным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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