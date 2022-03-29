Старая, неудобная, но зато экономичная Honda Z600 1972 года

Эта машина, выпущенная в 1972 году, была продана в США, стране, где кей-кары популярностью не пользовались, но не прошло и года, как владелец понял, насколько удачным было его приобретение.



В том году арабские страны, основные экспортёры нефти, объявили эмбарго на поставки нефти в ряд западных стран, в частности США, из-за чего произошел топливный кризис, огромные очереди на заправках, рост цен и вот это вот всё.



Типичная американская легковушка в те годы была огромной и прожорливой, многолитровые атмосферные V8 очень эффективно переводили бензин в обогрев улиц, чего не скажешь об этой Хонде.