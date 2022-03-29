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Старая, неудобная, но зато экономичная Honda Z600 1972 года

Старая, неудобная, но зато экономичная Honda Z600 1972 года (10 фото)

Автор:
29 марта 2022 11:22
Сообщество : Автомир
Метки: Honda   Honda Z600   авто   автомир   автомобили   малолитражка   олдтаймер   ретро авто   
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Сегодняшний пост посвящен крохотной Honda Z600, которая долгое время была в одной семье. Поначалу, я так понял, её купили в качестве второй машины в семье, но вскоре она стала основной, и было на то ровно две причины – низкий расход бензина и разразившийся нефтяной кризис 1973 года.
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Источник:

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Метки: Honda   Honda Z600   авто   автомир   автомобили   малолитражка   олдтаймер   ретро авто   
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Дмитрий Поволяев 13 минут назад
Я бы взял)))
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Лан не урчи

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