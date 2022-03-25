«Шестисотый» Mercedes-Benz с прозрачной крышей армянского нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна

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Перевод статьи, посвящённой одному из автомобилей эксцентричного армянского финансиста Нубара Гюльбенкяна. Спасибо швейцарскому изданию Classic Driver за интересный материал.
Если вы не можете представить себе Mercedes-Benz 600 без полностью стеклянной крыши и подставки для курительной трубки, вам стоит задуматься о том, чтобы поторговаться за этот экземпляр, созданный специально для эксцентричного армянского плейбоя Нубара Гюльбенкяна в 1966 году…
Окажись вы армянским нефтяным магнатом из 1960-х, успеху не было бы предела — мир жаждет бензина, а вы сидите прямо у источника. Но между Нубаром Гюльбенкяном и состоянием его семьи возникло серьёзное препятствие: его отец, колоритный предприниматель, коллекционер произведений искусства и филантроп Галуст Саркис Гюльбенкян, который считал, что держать сына на коротком поводке — это самая эффективная форма воспитания. После того как компания отца отказалась возместить ему 4 доллара и 50 центов за обед с курицей, Гюльбенкян подал на родителя в суд, потребовав 10 миллионов долларов. В конечном итоге он унаследовал состояние, позволившее ему жить жизнью настоящего английского джентльмена и извлекать максимум выгоды из своего положения.
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Рождённый в Османской империи Гюльбенкян чем-то напоминал Тинти́на (персонажа серии комиксов об энергичном репортёре с забавным чубом). Длинная борода, монокль, свежая орхидея в петлице — он был своего рода эксцентричным плейбоем, проживавшим свою жизнь в одной бесконечной погоне за удовольствием. Как однажды подытожил его друг по Кембриджу, комментируя страстный образ жизни миллионера: «Нубар так крут, что каждый день выматывает троих биржевых маклеров, троих лошадей и троих женщин». И, конечно, в его распоряжении находилось много автомобилей, с которыми тоже можно поиграть. У него было два лондонских такси Austin FX4, переделанных в стиле карет, с золотым декором и двигателями от Роллс-Ройсов. «Мне нравится путешествовать в позолоченном такси, которое может "повернуть на шестипенсовик" (идиома, используемая для описания хорошей манёвренности), чем бы оно ни являлось» — лихо заявил он однажды.
Естественно, Гюльбенкян выдвигал довольно прямолинейные требования при заказе Мерседеса S600 в 1960-х. Когда немецкий автопроизводитель ответил отказом на просьбу установить полностью стеклянную крышу, он просто заказал машину под вымышленным именем через французского дилера и сразу же отвёз её в расположенную в Париже кузовную мастерскую Анри Шапрона, где мультимиллионера встретили с распростёртыми объятиями.
Стеклянный потолок был только началом. Так как Гюльбенкян хотел иметь возможность любоваться звёздами по ночам, задние сиденья теперь раскладывались в двуспальную кровать. Дверные панели были оснащены ручными зеркалами, а стеклянные дефлекторы спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму сквозняки в кабине. Между подушками были установлены специальные держатели для курительных трубок, а также минибар. Будучи сыном своего отца, Гюльбекян приглядывал за своими водителями: в задней части салона имелись спидометр и указатель уровня топлива. И, что нетипично для того периода, в отделке интерьера не было дерева — вместо него использовалась роскошная кожа.
«Я верю в комфорт, люблю себя и наслаждаюсь жизнью» — делился своим девизом Гюльбенкян. — Я наслаждаюсь всем, что делаю».
И он придерживался таких убеждений до последних дней своей жизни. После того, как он умер от сердечного приступа на Лазурном берегу в 1972 году, газета New York Times почтила память нефтяного магната, как «неутомимого дамского угодника, экстраординарного гурмана и самого колоритного из бонвива́нов, практиковавших откровенную эпикурейскую философию». Его некролог однозначно стоит того, чтобы его прочесть!
И он придерживался таких убеждений до последних дней своей жизни. После того, как он умер от сердечного приступа на Лазурном берегу в 1972 году, газета New York Times почтила память нефтяного магната, как «неутомимого дамского угодника, экстраординарного гурмана и самого колоритного из бонвива́нов, практиковавших откровенную эпикурейскую философию». Его некролог однозначно стоит того, чтобы его прочесть!
Источник:
АНТИФИШКИ
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