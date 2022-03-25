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«Шестисотый» Mercedes-Benz с прозрачной крышей армянского нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна

«Шестисотый» Mercedes-Benz с прозрачной крышей армянского нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна (13 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Перевод статьи, посвящённой одному из автомобилей эксцентричного армянского финансиста Нубара Гюльбенкяна. Спасибо швейцарскому изданию Classic Driver за интересный материал.
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Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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VM Varga 2 часа назад
Да в 90-е годы вся братва на таких древних меринах разъезжала, правда без стеклянной крыши. Теперь уж почти вся братва успокоилась на погостах, а подобные мерины до сих пор на дорогах встречаю. Вот и бренность бытия...
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