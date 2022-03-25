«Шестисотый» Mercedes-Benz с прозрачной крышей армянского нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна

Рождённый в Османской империи Гюльбенкян чем-то напоминал Тинти́на (персонажа серии комиксов об энергичном репортёре с забавным чубом). Длинная борода, монокль, свежая орхидея в петлице — он был своего рода эксцентричным плейбоем, проживавшим свою жизнь в одной бесконечной погоне за удовольствием. Как однажды подытожил его друг по Кембриджу, комментируя страстный образ жизни миллионера: «Нубар так крут, что каждый день выматывает троих биржевых маклеров, троих лошадей и троих женщин». И, конечно, в его распоряжении находилось много автомобилей, с которыми тоже можно поиграть. У него было два лондонских такси Austin FX4, переделанных в стиле карет, с золотым декором и двигателями от Роллс-Ройсов. «Мне нравится путешествовать в позолоченном такси, которое может "повернуть на шестипенсовик" (идиома, используемая для описания хорошей манёвренности), чем бы оно ни являлось» — лихо заявил он однажды.