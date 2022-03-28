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Конфликт пешехода и агрессивного водителя BMW

Конфликт пешехода и агрессивного водителя BMW (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 12:01
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   аварии   авто   видео   драка   конфликт на дороге   пешеход   разборки   
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Водитель не пропустил пешеходов и получил за это кулаком по кузову. Такой выходки мужчина не стерпел и выбежал на разборки с кулаками.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   видео   драка   конфликт на дороге   пешеход   разборки   
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7  комментариев
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20k
KOSTELLO 2 часа назад
Решил перед шкурой своей понты поколотить.
По итогу огреб и побежал снимать номера.
Типичный бумеропетух, в естественной среде обитания
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4k
бедный студент из Африки 37 минут назад
почти перешел дорогу
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15k
Роберт Шекли Час назад
Чистая 116 УК. Побои. Из хулиганских побуждений
Спокойно на 2 года водитель может присесть за свои понты
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2k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
Действия пешехода не одобряю. То что бмвэшник черт, это даже не обсуждается. Но пешик....если ты не собираешься драться(боишься, не умеешь, слаб здоровьем), то зачем спровоцировал конфликт? И зачем так упорно стучать по машине, она же не сама ездит. Ею боевой олень управляет, у которого ЧСВ ущемилось при его телке на пассажирском .Ему надо было циферблат разбить, может и призадумался бы на будущее. А так пешеход только себе хуже сделал.
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1k
сергей ремизов 2 часа назад
Хозяева жизни, они так думают. А наделе, просто животные.
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44k
dima423 2 часа назад
ну и опять же...чего не дать видео пешеходу?
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