Конфликт пешехода и агрессивного водителя BMW

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Водитель не пропустил пешеходов и получил за это кулаком по кузову. Такой выходки мужчина не стерпел и выбежал на разборки с кулаками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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