Это ж надо было так постараться: в Минске женщина на BMW протаранила попутный Chevrolet

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На Минской кольцевой автомобильной дороге 33-летняя автомобилистка на BMW X5 исполнила странный манёвр и протаранила попутный Chevrolet.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: BMW аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем
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