FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Аварии 5405 постов • 496 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Это ж надо было так постараться: в Минске женщина на BMW протаранила попутный Chevrolet

Это ж надо было так постараться: в Минске женщина на BMW протаранила попутный Chevrolet (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
763
3
1
На Минской кольцевой автомобильной дороге 33-летняя автомобилистка на BMW X5 исполнила странный манёвр и протаранила попутный Chevrolet.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
nobody® Час назад
Ни убавить, ни прибавить
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max 41 секунду назад
О курва
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Минуту назад
левый имплант взорвался?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С 8 минут назад
Что это было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Киры4 37 минут назад
Наглядный пример болезни "БМВ головного мозга".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Angelpro 37 минут назад
Ну тут прям диагноз на лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Григорий Водениктов 43 минуты назад
регик, как смел ты не пропустить лётчицу на бмв?!!! ты вынудил её ударить по газам и обогнать тебя во что бы то не стало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Anna 2 часа назад
смотри, чё могу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 2 часа назад
эта бмвшница на скоростную сразу во второй ряд выехала.всё равно ещё свой столб с такой манерой вождения найдёт.только не известно сколько из за неё ещё не виных пострадает пока она свой столб найдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mowgley 2 часа назад
"Смотрите все, какая у меня пи3..атая машина". Была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим 2 часа назад
Шашечники отдельная ветвь деградации человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 3 часа назад
33 года на х5.. нажито непосильным трудом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что изменилось в Крыму за 8 лет Что изменилось в Крыму за 8 лет Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Авария дня. Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП, которое произошло в Ленобласти Авария дня. Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП, которое произошло в Ленобласти Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла В центре Перми «гонщик» на BMW снёс чугунный забор В центре Перми «гонщик» на BMW снёс чугунный забор Авария дня. Женщина на BMW уронила встречную «ГАЗель» Авария дня. Женщина на BMW уронила встречную «ГАЗель»
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

336421



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно
2
138
Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно
Ажиотаж в магазинах: что скупают россияне и могут ли эти продукты исчезнуть
Ажиотаж в магазинах: что скупают россияне и могут ли эти продукты исчезнуть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кто-то ещё верит в подобное?
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#Украина#США#война#аварии#животные#авто аварии#Китай
#Юмор#факты#СССР#картинки#фотографии#подборка#автомобили#Приколы#автомир#нато
#история#Россия#прикол#комментарии#еда#в мире#дтп#сарказм#страна#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться