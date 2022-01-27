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На улице Бебеля водитель Toyota Land Cruiser переехал 13-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте и упал под внедорожник, который начал движение.
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38-летний водитель внедорожника сообщил сотрудникам ГИБДД, что ребенок сам упал прямо под его автомобиль.
Школьник получил множественные травмы и был госпитализирован медиками.
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26 января около 16 часов напротив дома на Технической, 27 сотрудники ДПС совместно с инспектором по делам несовершеннолетних остановили женщину, сопровождавшую четверых малолетних детей, которые ходили по проезжей части и занимались попрошайничеством. Несовершеннолетние подходили к транспортным средствам на проезжей части и просили деньги, рассказали в ОГИБДД по Екатеринбургу.
При появлении полицейских женщина попыталась скрыться, но была задержана. При опросе она призналась, что не является матерью или законным представителем присутствовавших при ней детей. Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина не является гражданкой России и находится на территории нашей страны без соответствующего разрешения.
В отношении гражданки был составлен административный протокол за нарушение законодательства в сфере миграции. На время розыска родителей дети были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального главка. В настоящее время законные представители детей установлены. Они будут наказаны согласно закону, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.