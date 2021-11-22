В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб

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На улице Посадской 35-летний лихач на BMW врезался в столб. Пострадала его пассажирка.
Присутствует ненормативная лексика!
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35 лет, вроде уже опыт вождения должен быть.
(хорошо что этот д...б , ни кого с собой не забрал , из посторонних )