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В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб

В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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На улице Посадской 35-летний лихач на BMW врезался в столб. Пострадала его пассажирка.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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8  комментариев
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4k
Максим 2 часа назад
Что-то я вообще не понял маневра. Показал регистратору, что его нужно было пропустить, дескать, он резвый как понос. А потом решил, что автомобиль перед ним телепортируется или столб убежит?
35 лет, вроде уже опыт вождения должен быть.
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Показать 1 ответ
596
svarog19692007 55 минут назад
Я же говорю - естественный отбор!
(хорошо что этот д...б , ни кого с собой не забрал , из посторонних )
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7k
КОСТЯН Час назад
допонтовался в столб перед подружкой
круче меня только яйца, быстрее меня только пуля
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795
lashadko Час назад
Прям как точно в этой песенном эм, произведении, поётся..
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42k
Максим Т. Час назад
Блин, столб поцарапал!
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26k
Григорий Час назад
Знак висит 20 км. Я рега-то не понял куда он ввалил по такой дороге, но БМВ это вообще диагноз.
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33k
Опаньки 2 часа назад
Что об этом репостит Мика Песков ?
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