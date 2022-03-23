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Прокатился на все деньги: в Мурманской области молодой водитель влетел в припаркованные автомобили

Прокатился на все деньги: в Мурманской области молодой водитель влетел в припаркованные автомобили (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   подросток   
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В городе Кола начинающий водитель Дима повредил четыре припаркованных автомобиля, и страховки, разумеется, у него не было. Теперь Дима прячется за спину папы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   подросток   
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5  комментариев
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18k
nobody® 2 часа назад
Шамаич на минималках
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Neo 2 минуты назад
Мудак какой-то, я хз как можно так бездарно въ36@ться
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11k
Кыся 52 минуты назад
Видимо, Диме делать совсем нечего, пусть сходит на лесопилку немного поработать, а заодно и подумать про необходимость страховки.
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8k
krivsan Час назад
музыка громко звучала,когда смотрел этого долб..ба
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6k
Echo 2 часа назад
Теперь Дима прячется за спину папы.А папа говорит - мальчик, ты чей
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