Прокатился на все деньги: в Мурманской области молодой водитель влетел в припаркованные автомобили

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В городе Кола начинающий водитель Дима повредил четыре припаркованных автомобиля, и страховки, разумеется, у него не было. Теперь Дима прячется за спину папы.
Татьяна Лузина сообщает: "Папаня добровольно отказывается возмещать ущерб за сыночку. Будем судиться. Один из автомобилей мой. Сделала независимую оценку вышло 54426 руб. Папик заявил, что все куплено, а его хотят облапошить. После аварии бил себя в грудь, всем ремонт обещал, а как дошло до реального возмещения, тут же слился. И да меня не устраивает ремонт в гараже у дяди Васи за 27 коп. Которые папик согласился выдать и не более.
Добровольно папа оплачивает ремонт только одной машине."
Добровольно папа оплачивает ремонт только одной машине."
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп массовое дтп подросток
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