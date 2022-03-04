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Безрассудный левый поворот: момент ДТП перекрёстке в Кемерово

Безрассудный левый поворот: момент ДТП перекрёстке в Кемерово (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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На пересечении улиц Тухачевского и Гагарина водитель ВАЗ "пятнадцатой" модели повернул налево не глядя, и в него на полном ходу въехало авто, двигающееся во встречном направлении.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   

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Олег

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