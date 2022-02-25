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Авария дня. Массовое ДТП в Твери из-за ямы на проезжей части

Авария дня. Массовое ДТП в Твери из-за ямы на проезжей части (3 фото + 2 видео)

Автор:
25 февраля 2022 12:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   массовое дтп   
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На улице Шишкова в Твери участниками ДТП стали сразу четыре автомобиля. 34-летняя женщина за рулем автомобиля "КИА" объезжала яму по обочине не и не посмотрела в зеркала, выезжая обратно на проезжую часть.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   массовое дтп   
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3  комментария
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62k
Опиум для народа 2 часа назад
А п"дор на Хендае куда несся, на кладбище?
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7k
Шурави 53 минуты назад
Яма это конечно плохо, но рег без башки, всё было видно.
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Олег

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