478
3
2
На улице Шишкова в Твери участниками ДТП стали сразу четыре автомобиля. 34-летняя женщина за рулем автомобиля "КИА" объезжала яму по обочине не и не посмотрела в зеркала, выезжая обратно на проезжую часть.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Произошло столкновение с автомобилем "Хендай", который от удара врезался во встречные "Рено" и "Тойоту". "КИА" перевернулась на крышу.
Пострадали автомобилистка из "КИА" и пассажир в "Хендай".
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Неуравновешенная барышня влетела в припаркованные машины
- Авария дня. Тест-драйв в Санкт-Петербурге обернулся краш-тестом
- Авария дня. Автомобилистка устроила ДТП на мосту в Архангельске
- Авария дня. Женщина и девочка пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области
- Авария дня. Замес пяти автомобилей на трассе под Харьковом
16
Понравилось16
Новости партнёров