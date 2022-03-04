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Попал в западню: ДТП с любителем езды по трамвайным путям в Нижнем Новгороде

Попал в западню: ДТП с любителем езды по трамвайным путям в Нижнем Новгороде (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   трамвай   
963
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В Нижнем Новгороде участниками ДТП стали сразу два трамвая и два автомобиля. Один из вагоновожатых не успел затормозить и впечатал кроссовер во впереди идущий трамвай.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   трамвай   

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13  комментариев
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59k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
ибо нех . самый умный нашелся возомнил себя электротранспортом.
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37k
Игорь 2 часа назад
Никакой политики!!!
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14k
Объект реальности 2 часа назад
Конечная епта.
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14
Дмитрий 2 часа назад
Да и фиг с ним, трамвайчик жалко
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9k
кот базилий 2 часа назад
Всех ловчее и быстрей и наверное умней.....
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1k
Vovan Petroff 3 часа назад
Задний трамвай переднему: Гол тебе, Петрович!
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1k
Григорий Водениктов 3 часа назад
ещё на ремонт трамваев с него денег надо взять
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27k
Григорий 3 часа назад
Трамваи невиновны. Выезд на пути разрешен только для поворота и разворота. Ехать между трамваями очень странная тактика. Мясная котлетка.
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5
gonch77 Григорий 2 часа назад
9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.
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−24
5k
hhwost 3 часа назад
от чо-то я сомневаюсь насчёт "не успел". или профукал, или неисправность тормозов. ну или спецом (но это тогда в психушку прямая дорога).
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