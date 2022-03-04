Попал в западню: ДТП с любителем езды по трамвайным путям в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде участниками ДТП стали сразу два трамвая и два автомобиля. Один из вагоновожатых не успел затормозить и впечатал кроссовер во впереди идущий трамвай.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп массовое дтп трамвай
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