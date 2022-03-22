Парковочные разборки в одном из дворов Санкт-Петербурга

2888
1
1
В одном из дворов Василеостровского района водитель серебристого кроссовера «Опель» припарковался как попало и перегородил выезд сразу нескольким автомобилям. Вскоре к месту парковки пришел хозяин сразу двух «Субару», он достал трос и оттащил «Опель», частично освободив проезд.
Сутки спустя водитель «Опеля» решил отомстить обидчику. Он вернулся в этот двор и впечатал красную «Субару» в стену дома, повредив водосточную трубу.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Фекальный мститель: в Кемерове автомобилиста наказали за занятое парковочное место
- В Томске неизвестный мститель пробил топором крышу новенькой Тойоты
- Пьяный водитель повредил два автомобиля и получил тумаков от их владельцев
- Мужчине не понравилось, как припаркован автомобиль и он выгулял на нем свою собаку
- Оригинальная автоместь по-челябински
38
Понравилось38
Новости партнёров
ПС. И не надо думать, что я оправдываю дебила на опеле