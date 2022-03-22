Парковочные разборки в одном из дворов Санкт-Петербурга

В одном из дворов Василеостровского района водитель серебристого кроссовера «Опель» припарковался как попало и перегородил выезд сразу нескольким автомобилям. Вскоре к месту парковки пришел хозяин сразу двух «Субару», он достал трос и оттащил «Опель», частично освободив проезд.

0 Сутки спустя водитель «Опеля» решил отомстить обидчику. Он вернулся в этот двор и впечатал красную «Субару» в стену дома, повредив водосточную трубу.