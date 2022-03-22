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Парковочные разборки в одном из дворов Санкт-Петербурга

Парковочные разборки в одном из дворов Санкт-Петербурга (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дтп   конфликт   месть   парковка   парковочное место   
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В одном из дворов Василеостровского района водитель серебристого кроссовера «Опель» припарковался как попало и перегородил выезд сразу нескольким автомобилям. Вскоре к месту парковки пришел хозяин сразу двух «Субару», он достал трос и оттащил «Опель», частично освободив проезд.

Источник:

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Метки: авто   видео   дтп   конфликт   месть   парковка   парковочное место   
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11  комментариев
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27k
lem02 2 часа назад
Умышленное повреждение чужого имущества... Дурак.
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−194
Алексей Попов 10 минут назад
Два дауна. На серебристом еще и не умеющий нормально ездить в стесненном пространстве
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14
Uganda 20 минут назад
Причем даже в таком дворе можно было найти место, чтобы не мешать выезду.
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7k
Мариус Полчаса назад
Справедливости ради, стоит отметить, что места для маневра у субару было предостаточно с правой стороны от опеля... и уж явно больше, чем после того как он его перетянул.

ПС. И не надо думать, что я оправдываю дебила на опеле
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22k
Inter 42 минуты назад
дебилу на опеле грозит возмещение.. но ситуация мутная,походу это не начало конфликта
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9k
Rus77 Час назад
Дебил!
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14k
Алексей Час назад
Что-то мне подсказывает, что предыстория началась гораздо раньше - при наличии свободных мест, опель целенаправленно маневрирует, что бы перекрыть сразу обе субары.
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
дол.бое.б
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