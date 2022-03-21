Безумный обгон и закономерная смерть: момент ДТП в Кировской области

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В Слободском районе водитель автомобиля Opel пошел на обгон в неположенном месте и столкнулся со встречной фурой Volvo. Виновник ДТП погиб.
Также Opel зацепил попутный микроавтобус Ford.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Где хоть капля мозга!?
Все хороши? тут только 1 долбень хороший. остальные все в рамках ППД перемещались.
и рег вовсе не обязан был оставаться на месте, не надо чушь нести
И как это остановившийся микроавтобус помешал регу смыться? У тебя какие-то странные домыслы.
Фуровода жалко