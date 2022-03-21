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Безумный обгон и закономерная смерть: момент ДТП в Кировской области

Безумный обгон и закономерная смерть: момент ДТП в Кировской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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В Слободском районе водитель автомобиля Opel пошел на обгон в неположенном месте и столкнулся со встречной фурой Volvo. Виновник ДТП погиб.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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25  комментариев
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Уважаемые автолюбители-автовладельцы, сейчас не простая ситуация с запчастями, давайте будем ездить аккуратно и внимательно, если вам плевать на своё авто, у кого-то это источник дохода. По видео, ну это конечно полный писец так ездить...что он и кому доказал?
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4k
Сергей С 9 минут назад
Самоустранился. Идиот!
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2k
vagon1 12 минут назад
Кто, ну кто!??? Их учит на подъёме идти на обгон!?
Где хоть капля мозга!?
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7k
Vалѣнтиныч 38 минут назад
Слава Богу, что все хорошо обошлось ! Выпилился только лётчик. Надеюсь железо у остальных было застраховано. На секунду представил - если-бы вместо фуры навстречу шел школьный автобус !
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2k
cfhfwby Час назад
Во-первых здесь ВСЕ хороши: один летел, как дурак на случку, второй (фура) даже не пытался сбросить скорость дабы попытаться дать окно дураку, третий мог не видеть обгоняющего, но, если видел, то мог и поморгать встречке, и притормозить раньше, пропустив дурака (но про него- не факт что видел, т.к. не обязан смотреть назад), а вот регу точно минус, т.к., ели бы не остановившийся микроавтобус (вынужден, его тоже зашибли), то, скорее всего, смылся бы с места происшествия, что и хотел сделать поначалу.
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96
mosazer Час назад
Ну хоть из разумных людей никто здоровьем не пострадал...
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20k
KOSTELLO 2 часа назад
Х.у.е.путало на жопеле.
Фуровода жалко
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11k
Cornho 2 часа назад
Кошмар. И фуроводу теперь головняка...
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11k
Kostick 2 часа назад
если вижу дэпсов, карающих за встречку, никогда не "моргаю". от слова вообще.
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10k
кот базилий 2 часа назад
Просто тупой дятел, возраст я думаю чуть за двадцать. Асс .....
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5k
Алексей 2 часа назад
Двойной обгон, через сплошную, в условиях ограниченной видимости. Безумец!
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12k
Eltiftel 2 часа назад
чем быстрее едешь, тем медленнее понесут
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Олег

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