Пьяный водитель повредил два автомобиля и получил тумаков от их владельцев

Судя по записи камеры видеонаблюдения, виновник несколько минут соображал, что делать дальше. Затем попытался отъехать от поврежденных автомобилей. В этот момент к его машине подбежал, владелец одного из повреждённых автомобилей. Он сходу нанес сидящему в машине виновнику аварии несколько ударов ногами, потом в ход пустил и кулаки. Он также выдернул ключи из замка зажигания и выбросил их.



После этого агрессивный оренбуржец вытащил заметно уступающего ему в габаритах виновника ДТП из авто, и «выписал» ему еще несколько ударов, от которых тот несколько раз оказался на земле. Далее напавший мужчина подтащил за куртку водителя к его же «Ладе» и силой «усадил» его за руль. В этот момент к ним подошел хозяин второго автомобиля, благо, применить силу к уже избитому горе-водителю он не смог, хотя, как видим, имел такое намерение.