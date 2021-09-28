Пьяный водитель повредил два автомобиля и получил тумаков от их владельцев

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Во дворе дома по улице Поляничко 31-летний мужчина сел за руль «Приоры», находясь в состоянии алкогольного опьянения, и протаранил два припаркованных автомобиля. Пока виновник обдумывал план побега, на улицу успели выбежать владельцы поврежденных машин.
Судя по записи камеры видеонаблюдения, виновник несколько минут соображал, что делать дальше. Затем попытался отъехать от поврежденных автомобилей. В этот момент к его машине подбежал, владелец одного из повреждённых автомобилей. Он сходу нанес сидящему в машине виновнику аварии несколько ударов ногами, потом в ход пустил и кулаки. Он также выдернул ключи из замка зажигания и выбросил их.
После этого агрессивный оренбуржец вытащил заметно уступающего ему в габаритах виновника ДТП из авто, и «выписал» ему еще несколько ударов, от которых тот несколько раз оказался на земле. Далее напавший мужчина подтащил за куртку водителя к его же «Ладе» и силой «усадил» его за руль. В этот момент к ним подошел хозяин второго автомобиля, благо, применить силу к уже избитому горе-водителю он не смог, хотя, как видим, имел такое намерение.
После этого агрессивный оренбуржец вытащил заметно уступающего ему в габаритах виновника ДТП из авто, и «выписал» ему еще несколько ударов, от которых тот несколько раз оказался на земле. Далее напавший мужчина подтащил за куртку водителя к его же «Ладе» и силой «усадил» его за руль. В этот момент к ним подошел хозяин второго автомобиля, благо, применить силу к уже избитому горе-водителю он не смог, хотя, как видим, имел такое намерение.
Как выяснилось, виновник ДТП, который сел за руль «Лады» - 31-летний житель Оренбурга. У него не было права управления этим транспортным средством, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП и стычки его доставили в спецприемник, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
Неудачливый водитель уже написал заявление по факту избиения неизвестными людьми.
Неудачливый водитель уже написал заявление по факту избиения неизвестными людьми.
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