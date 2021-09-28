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Пьяный водитель повредил два автомобиля и получил тумаков от их владельцев

Пьяный водитель повредил два автомобиля и получил тумаков от их владельцев (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   парковка   пьяный за рулем   самосуд   
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Во дворе дома по улице Поляничко 31-летний мужчина сел за руль «Приоры», находясь в состоянии алкогольного опьянения, и протаранил два припаркованных автомобиля. Пока виновник обдумывал план побега, на улицу успели выбежать владельцы поврежденных машин.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   парковка   пьяный за рулем   самосуд   
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18  комментариев
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7k
кот базилий Час назад
Это чучело еще и заявление писать осмелилось?, мало дали и то хорошо.
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35k
Alex 8 минут назад
Зачем второго остановил? Пусть бы тоже пиз**лей прописал уроду
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17k
DeniZZka 18 минут назад
Сам по шее навалял, а соседу не позволил)
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6k
Гавал 40 минут назад
Ну, а что прикажете с такими делать? Какое воздействие применить? Уговаривать выйти из машины? Как правило пьяный человек, обычно слов не понимает.
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2k
Hunde Beißer2 50 минут назад
Зря второго дядьку не пустил...
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39k
dima423 52 минуты назад
Ну все правильно, быку в трусах и ботах уголовку! совсем неадекватный черт)
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166
Arti Час назад
прям очередь образовалась из желаюшчих дать звездюлей
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1k
kiber Час назад
Заголовок напомнил старый советский мультик:

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1k
Василий Час назад
Надеюсь, те кто ему люлей отвесил, так и останутся не известными. )))
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101
Шурман 2 часа назад
Мало дали .
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24k
Vazari 2 часа назад
"Во дворе дома по улице Поляничко " Ну да, мы же все знаем эту знаменитую улицу, и город и страну, в которой она находится)
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101
Шурман Lev Asriev 2 часа назад
Ну просто КАРРРР :)
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