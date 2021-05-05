Иван Шашко сообщает: "Это моя Машина! Я припарковал автомобиль и убедился, что он никому не мешает. Места было достаточно, чтобы пройти с коляской. И данный проход это выход на парковку. Моя машина стоит на парковке, а не на пешеходной дорожке. А пешеходный проход идёт левее."