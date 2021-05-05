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Мужчине не понравилось, как припаркован автомобиль и он выгулял на нем свою собаку

Мужчине не понравилось, как припаркован автомобиль и он выгулял на нем свою собаку (2 фото + 3 видео)

Автор:
05 мая 2021 10:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоместь   автомир   видео   месть   парковка   собака   
346
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Автомобилист из Нефтеюганска опубликовал фотографии своего поцарапанного автомобиля. Таким образом его наказал мужчина с собакой, которому не понравилось, что машина припаркована у самого прохода на парковку.

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Метки: авто   автоместь   автомир   видео   месть   парковка   собака   
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21  комментарий
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Собака то хоть насрала на капот? Если не насрала, то не считается.
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340
Sasha_gt Полчаса назад
После этого собачник пошел на детскую площадку и собака там сделала уже свои грязные дела)
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1k
RaiJu 56 минут назад
Если каждый будет творить что хочет, только потому-что ему не понравилось, так давайте, это будет хаос. Вы мозги то включайте иногда.
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1k
RaiJu 58 минут назад
так он стоит на парковке, не на тротуаре. [мат] так делать? Расширьте тротуар, пишите письма в УК, пусть решают этот вопрос.
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3k
VL 2 часа назад
херово припаркован, это же очевидно
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
На другой стороне парковки (напротив, справа от мусорных баков) еще один король паркинга. Белого цвета. Надо было и по нему пройтись.
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7k
Дмитрий Данилов 3 часа назад
Мужик с собакой воплотил мою маленькую мечту.
Только у меня не собака, а детский велосипед был.
Тоже хотел по крыше ребенка прокатить таким парковщикам, лишь бы поближе к подъезду
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−5
Андрей 3 часа назад
По правде говоря автовладелец по корявому поставил авто ! Что мешало стать ровнее и оставить больше места ? Хотя может диарея помешала ,и оно спешило домой ?
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8k
Cornho 3 часа назад
А что взять с японовода? Скудоумный поступок и не менее скудоумная попытка его объяснить.
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7k
Majul 3 часа назад
Прям на выходе с площадки поставил, фактически на дорожке. И еще выеживается.
Пусть спасибо скажет, что не гвоздем по всей длине.
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34
Елена Букреева 3 часа назад
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