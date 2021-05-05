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Автомобилист из Нефтеюганска опубликовал фотографии своего поцарапанного автомобиля. Таким образом его наказал мужчина с собакой, которому не понравилось, что машина припаркована у самого прохода на парковку.
Иван Шашко сообщает: "Это моя Машина! Я припарковал автомобиль и убедился, что он никому не мешает. Места было достаточно, чтобы пройти с коляской. И данный проход это выход на парковку. Моя машина стоит на парковке, а не на пешеходной дорожке. А пешеходный проход идёт левее."
Собачник, который вместе со своим псом повредил автомобиль, так и не отозвался. Автовладелец требует возместить ущерб.
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Только у меня не собака, а детский велосипед был.
Тоже хотел по крыше ребенка прокатить таким парковщикам, лишь бы поближе к подъезду
А если мамашка с коляской? Да и почему пешеходы должны протискиваться среди машин?
Пусть спасибо скажет, что не гвоздем по всей длине.
Правила то подучите.