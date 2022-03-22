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Самая длинная машина в мире стала ещё длиннее

Самая длинная машина в мире стала ещё длиннее (12 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   американская мечта   жизнь в сша   лимузин   лимузины   рекорд Гиннесса   самый длинный   уникальное авто   
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Суперлимузин American Dream после реставрации на пару дюймов побил собственный мировой рекорд Гиннеса, установленный в 1986 году. "Американская мечта" — самый длинный автомобиль в мире, его длина составляет 100 футов и 1,5 дюйма (30,54 метра).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   американская мечта   жизнь в сша   лимузин   лимузины   рекорд Гиннесса   самый длинный   уникальное авто   
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4  комментария
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27k
Батончик 2 часа назад
Так себе маршрутка
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Ego sum qui sum Час назад
Самый закомплексованный по поводу размеров водитель все еще закомплексован
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478
Мурчелло 2 часа назад
Была эта хуня на фишках.Проверяйте что ли.Да и новость так себе.Можно нашим звездам подарить.Чтоб все сразу сели и уехали подальше.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
А на *уй? Похвастаться? Где прокатиться?
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