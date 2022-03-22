Самая длинная машина в мире стала ещё длиннее

На реставрацию ушло более 250 000 долларов США. Пришлось закупать некоторые детали, полностью вышедшие из строя и уничтоженные временем. Очень трудно было найти в продаже крышу Oldsmobile Vista Cruiser, но Майкл Мэннинг случайно нашел человека, у которого крыша была срезана и хранилась в течение 30 лет, и этот человек был готов с ней расстаться.