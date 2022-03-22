Самая длинная машина в мире стала ещё длиннее

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Суперлимузин American Dream после реставрации на пару дюймов побил собственный мировой рекорд Гиннеса, установленный в 1986 году. "Американская мечта" — самый длинный автомобиль в мире, его длина составляет 100 футов и 1,5 дюйма (30,54 метра).
В этом невероятно длинном лимузине есть джакузи, поле для мини-гольфа, вертолётная площадка, телевизоры, холодильники и даже бассейн с трамплином для прыжков в воду.
100 футов и 1,5 дюйма, или 30,54 м
Чтобы представить его огромные размеры в перспективе, просто сравните: большинство автомобилей имеют размеры от 3,6 до 4,2 метра. Лимузин можно вести с обоих концов, и он вмещает более 75 человек.
Создал "Американскую мечту" знаменитый автомобильный дизайнер Джей Орберг в 1986 году в Бербанке, штат Калифорния. Тогда длина автомобиля составляла 60 футов (18,28 метра) и он имел пару двигателей V8 спереди и сзади. Позже Орберг удлинил машину до 100 футов (30,5 м), и это был рекорд Гиннесса.
Будучи одним из самых уникальных транспортных средств, этот длинный лимузин часто сдавался в аренду для киносъёмок. Но после того, как мир потерял к ней интерес, легендарная машина долгие годы оставалась никому не нужной и начала ржаветь и разваливаться на части
Но потом её купил на eBay нынешний владелец Майкл Дезер (стоимость сделки не раскрывается). Дезер нанял Майкла Мэннинга, чтобы помочь восстановить лимузин.
Работа продолжалась три года, и 1 марта этого года лимузин "Американская мечта" был официально освидетельствован и снова признан самым длинным автомобилем в мире. Он побил собственный рекорд на пару дюймов.
Слева - Майкл Мэннинг, в центре - Майкл Дезер
На реставрацию ушло более 250 000 долларов США. Пришлось закупать некоторые детали, полностью вышедшие из строя и уничтоженные временем. Очень трудно было найти в продаже крышу Oldsmobile Vista Cruiser, но Майкл Мэннинг случайно нашел человека, у которого крыша была срезана и хранилась в течение 30 лет, и этот человек был готов с ней расстаться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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