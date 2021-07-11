Турецкую бодибилдершу не пустили на авиарейс American Airlines из-за внешнего вида

В доказательства она показала свой наряд, чтобы ни у кого не было сомнений, - это короткие джинсовые шорты и майка, открывающая живот, и блузка, завязанная на талии. Наряд, больше подходящий для пляжа, но и голой ее, конечно не назовешь.



"Мне нравится носить одежду, раскрывающую мою женственность, но я никогда не одеваюсь так, чтобы кого-то обидеть. Я достаточно зрелый и цивилизованный человек, чтобы знать, что мне можно и что нельзя носить, - написала Дениз. - Я не заслуживаю, чтобы ко мне относились как к худшему человеку в мире из-за джинсовых шорт. Что отличает нас от животных, если люди не могут контролировать даже свои самые примитивные импульсы? Я чувствую себя оскорбленной".