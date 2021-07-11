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Турецкую бодибилдершу не пустили на авиарейс American Airlines из-за внешнего вида

Турецкую бодибилдершу не пустили на авиарейс American Airlines из-за внешнего вида (4 фото)

Автор:
11 июля 2021 13:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   бодибилдерши   жизнь в сша   и такое бывает   инцидент в аэропорту   не пустили в самолет   сняли с рейса   
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26-летнюю турчанку Дениз Сайпинар, летевшую из Техаса в Майями, ​​при попытке сесть в самолет остановили сотрудники авиакомпании American Airlines. Девушке было сказано, что она одета неподобающе и это помешает другим пассажирам, особенно тем, кто путешествует семьей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   бодибилдерши   жизнь в сша   и такое бывает   инцидент в аэропорту   не пустили в самолет   сняли с рейса   
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18  комментариев
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943
Stranger2018 Час назад
Данунаххх!
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770
Kunduz Минуту назад
Эти шорты на трусы больше похожи. Шмоньку видно порой.
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3k
Core 6 минут назад
А сказало бы что лесби или трас, то пустили бы вообще без вопросов
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49k
smakido 6 минут назад
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3k
Севастьян 8 минут назад
Она сразу с пляжа и в самолёт?А почему не топлес?Лоханулась по полной программе.
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1k
Александр Туманов 10 минут назад
Вот это вот считает себя красотой?
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4k
Shtoppi 10 минут назад
Одеться бы поприличнее конечно не помешало. Все-таки не в клуб на бл.дки собралась.
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1k
Meri Poppins Ufa 14 минут назад
Вот так топ новость. Если в ночник не пустят без комментов фейсконтролы, - в порядке вещей...
А тут., тело есть, мозга-культуры нет, хайпа хочется... жирный минус
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943
Stranger2018 48 минут назад
В каком месте это девушка, просвятите плз?
Турецкая бодибилдерша - в хистори!
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4k
tamin 51 минуту назад
Вот что бывает, когда мозга нет. Все в сиськи ушло. Ты не придёшь в театр в шортах. Ты не пойдёшь на деловой приём в тапках. Ты не пойдёшь на похороны в разноцветной майке. Есть правила приличия.
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5k
Bjornsson 59 минут назад
а импланты в сиське, так и проступают ))))
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1k
Вано Час назад
Всё правильно! В парандже надо в самолёт садиться. А то вдруг кому из пассажиров передёрнуть захочется...
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559
Александр Час назад
Hу а что она хотела? Приперлась в пляжном наряде в аэропорт
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811
Елена Захарова Час назад
Наверняка запретила ей посадку в самолет тетка с засаленными волосами, в форме размера так 60-64.
Простая зависть))
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4k
RomaXz Час назад
Я бы пропустил :)
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