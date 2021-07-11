Турецкую бодибилдершу не пустили на авиарейс American Airlines из-за внешнего вида

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26-летнюю турчанку Дениз Сайпинар, летевшую из Техаса в Майями, при попытке сесть в самолет остановили сотрудники авиакомпании American Airlines. Девушке было сказано, что она одета неподобающе и это помешает другим пассажирам, особенно тем, кто путешествует семьей.
Дениз застряла в международном аэропорту Далласа / Форт-Уэрта и рассказала о пережитом в соцсетях.
Сайпинар - первая женщина из Турции, получившая статус IFBB (Международной федерации бодибилдеров). Она культуристка и фитнес-модель, которая недавно переехала в Лос-Анджелес, чтобы избежать проблем, связанных со "слишком консервативным" окружением на своей родине.
Сайпинар - первая женщина из Турции, получившая статус IFBB (Международной федерации бодибилдеров). Она культуристка и фитнес-модель, которая недавно переехала в Лос-Анджелес, чтобы избежать проблем, связанных со "слишком консервативным" окружением на своей родине.
Переезд был нужен ей по двум причинам: развивать дальше свою карьеру бодибилдера и, по ее словам, испытать настоящую свободу. Что ж, она испытала ее в полной мере.
Возмущенная Сайпинар написала в Инстаграме, где у нее миллион подписчиков: "Вы никогда не поверите, что случилось со мной в аэропорту Техаса". Она раскритиковала действия персонала аэропорта и заявила, что они назвали ее голой - хотя, по ее мнению, она была одета вполне подобающе.
Возмущенная Сайпинар написала в Инстаграме, где у нее миллион подписчиков: "Вы никогда не поверите, что случилось со мной в аэропорту Техаса". Она раскритиковала действия персонала аэропорта и заявила, что они назвали ее голой - хотя, по ее мнению, она была одета вполне подобающе.
В доказательства она показала свой наряд, чтобы ни у кого не было сомнений, - это короткие джинсовые шорты и майка, открывающая живот, и блузка, завязанная на талии. Наряд, больше подходящий для пляжа, но и голой ее, конечно не назовешь.
"Мне нравится носить одежду, раскрывающую мою женственность, но я никогда не одеваюсь так, чтобы кого-то обидеть. Я достаточно зрелый и цивилизованный человек, чтобы знать, что мне можно и что нельзя носить, - написала Дениз. - Я не заслуживаю, чтобы ко мне относились как к худшему человеку в мире из-за джинсовых шорт. Что отличает нас от животных, если люди не могут контролировать даже свои самые примитивные импульсы? Я чувствую себя оскорбленной".
"Мне нравится носить одежду, раскрывающую мою женственность, но я никогда не одеваюсь так, чтобы кого-то обидеть. Я достаточно зрелый и цивилизованный человек, чтобы знать, что мне можно и что нельзя носить, - написала Дениз. - Я не заслуживаю, чтобы ко мне относились как к худшему человеку в мире из-за джинсовых шорт. Что отличает нас от животных, если люди не могут контролировать даже свои самые примитивные импульсы? Я чувствую себя оскорбленной".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews бодибилдерши жизнь в сша и такое бывает инцидент в аэропорту не пустили в самолет сняли с рейса
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А тут., тело есть, мозга-культуры нет, хайпа хочется... жирный минус
Турецкая бодибилдерша - в хистори!
Простая зависть))