Учительницу из Калифорнии отстранили от работы за индейский танец

Запись была опубликована в соцсетях и вызвала волну обсуждений, суть которых сводится к тому, что дискриминация в отношении коренных народов в школах недопустима, что "шестидесятые давно прошли" , и в целом, с точки зрения преподавания, учительница выбрала не самый лучший способ донести информацию. В нем не было необходимости, то же самое можно было объяснить без лишних прыжков и ужимок. Особенно учитывая тот факт, что в округе живет немало индейцев - и она не могла этого не знать.