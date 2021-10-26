Учительницу из Калифорнии отстранили от работы за индейский танец

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Кэндис Рид, учительница математики из средней школы Джона У. Норта в Риверсайде, Калифорния, потрясла Сеть необычной методикой преподавания тригонометрии.
Кэндис Рид в шутовском головном уборе с перьями изобразила индейский танец и попала на видео.
Она плясала, выкрикивая фразу "Су ка туа" (SOH CAH TOA). Это известное мнемоническое правило, которое помогает детям запомнить тригонометрические функции - синус, косинус, тангенс.
SOH: Sin(θ) = Opposite / Hypotenuse (отношение противолежащего углу катета к гипотенузе)
CAH: Cos(θ) = Adjacent / Hypotenuse (отношение прилежащего катета к гипотенузе)
TOA: Tan(θ) = Opposite / Adjacent (отношение противолежащего катета к прилежащему)
Даже на видео понятно, что ученики смущены, им неловко за то, что происходит в классе.
Она плясала, выкрикивая фразу "Су ка туа" (SOH CAH TOA). Это известное мнемоническое правило, которое помогает детям запомнить тригонометрические функции - синус, косинус, тангенс.
SOH: Sin(θ) = Opposite / Hypotenuse (отношение противолежащего углу катета к гипотенузе)
CAH: Cos(θ) = Adjacent / Hypotenuse (отношение прилежащего катета к гипотенузе)
TOA: Tan(θ) = Opposite / Adjacent (отношение противолежащего катета к прилежащему)
Даже на видео понятно, что ученики смущены, им неловко за то, что происходит в классе.
Когда запись дошла до руководства школы, преподавательницу вызвали для беседы и отстранили от работы. Выяснилось, что этот индейский танец она исполняет уже почти десять лет, с 2012 года, и считает одной из лучших своих "фишек".
Администрация школьного округа Риверсайда заявила, что не оправдывает поведение учителя и проведет расследование инцидента. "Такое поведение абсолютно неприемлемо и является оскорбительным изображением культуры и обычаев коренных американцев", - говорится в публичном заявлении администрации.
Администрация школьного округа Риверсайда заявила, что не оправдывает поведение учителя и проведет расследование инцидента. "Такое поведение абсолютно неприемлемо и является оскорбительным изображением культуры и обычаев коренных американцев", - говорится в публичном заявлении администрации.
Давайте посмотрим нашумевшее видео, чтобы лучше понимать, о чем идет речь
Кадры были сняты учеником из числа коренных американцев. По его словам, он начал запись через несколько минут после начала "танца с томагавком", потому что был шокирован и почувствовал, что в этом момент против него совершается насилие. Поэтому он имел полное право сделать видео.
"SOH CAH TOA!!!"
Запись была опубликована в соцсетях и вызвала волну обсуждений, суть которых сводится к тому, что дискриминация в отношении коренных народов в школах недопустима, что "шестидесятые давно прошли" , и в целом, с точки зрения преподавания, учительница выбрала не самый лучший способ донести информацию. В нем не было необходимости, то же самое можно было объяснить без лишних прыжков и ужимок. Особенно учитывая тот факт, что в округе живет немало индейцев - и она не могла этого не знать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews американские индейцы вирусное видео вирусные фото жизнь в сша странный танец сша хотелось как лучше
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то же так себе подача предмета, однако, ни у кого из нас не возникало желания наябедничать об этом директору.
всё-такие есть в американцах что убогое, подлое и мерзкое, вызывающее отвращение.
Мы все видим чёрное и белое;
Когда дело доходит до чьей-то драки –
Никто не вмешивается.
Равнодушие никогда не решит проблему.
Вытесненные – храбрые и сильные;
Захваченная земля – они не могут отвоевать её;
Держитесь – гордости и традиции.
Даже пусть они и знают, насколько они в действительности отстали,
Мы унизим их…
…замкнув в резервации.
Безвыходное положение.
Уважение – кое-что, что вы заслужили.
Наши индейские братья подвергаются уничтожению;
Коренной Американец
Обращён в гражданина второго сорта.
[Припев
Плачьте об индейцах,
Умирайте за индейцев.
Плачьте об индейцах,
Плачьте, плачьте, плачьте об индейцах.
Любите страну и ближнего.
Мир – то, к чему мы стремимся.
У некоторых народов ничего этого нет;
Они ненавидимы и ущемлены.
Пляска войны!
Территория – это основа страны.
Люди, населяющие её, создают её самобытность.
Предубеждение – то, без чего мы все можем обойтись,
Потому что знамя множества цветов – символ этой земли.
Почему до сих пор нет комитета по защите учителей от дебилизма ?!
Hастоящему индейцу завсегда везде ништяк. ©
P.S.: Насчет подхода преподавания, то конечно на любителя, это это вполне можно было изменить организационно, попросить не вести так урок, а не привлекать к этому общественность.