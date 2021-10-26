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Учительницу из Калифорнии отстранили от работы за индейский танец

Учительницу из Калифорнии отстранили от работы за индейский танец (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 10:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   американские индейцы   вирусное видео   вирусные фото   жизнь в сша   странный танец   сша   хотелось как лучше   
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Кэндис Рид, учительница математики из средней школы Джона У. Норта в Риверсайде, Калифорния, потрясла Сеть необычной методикой преподавания тригонометрии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   американские индейцы   вирусное видео   вирусные фото   жизнь в сша   странный танец   сша   хотелось как лучше   
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18  комментариев
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9k
Касьян Пуздой Час назад
у нас был трудовик, а у него была метровая стальная линейка, и когда кто-то из учеников-дегенератов его сильно доставал, он орал на всю школу долбя этой линейкой по верстаку: до жопы разрублю, а там сам развалишься!
то же так себе подача предмета, однако, ни у кого из нас не возникало желания наябедничать об этом директору.
всё-такие есть в американцах что убогое, подлое и мерзкое, вызывающее отвращение.
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1k
Сергей Клубков 12 минут назад
Anthrax(Сибирская язва) - Индейцы

Мы все видим чёрное и белое;
Когда дело доходит до чьей-то драки –
Никто не вмешивается.
Равнодушие никогда не решит проблему.

Вытесненные – храбрые и сильные;
Захваченная земля – они не могут отвоевать её;
Держитесь – гордости и традиции.
Даже пусть они и знают, насколько они в действительности отстали,
Мы унизим их…

…замкнув в резервации.
Безвыходное положение.

Уважение – кое-что, что вы заслужили.
Наши индейские братья подвергаются уничтожению;
Коренной Американец
Обращён в гражданина второго сорта.

[Припев

Плачьте об индейцах,
Умирайте за индейцев.
Плачьте об индейцах,
Плачьте, плачьте, плачьте об индейцах.

Любите страну и ближнего.
Мир – то, к чему мы стремимся.
У некоторых народов ничего этого нет;
Они ненавидимы и ущемлены.

Пляска войны!

Территория – это основа страны.
Люди, населяющие её, создают её самобытность.
Предубеждение – то, без чего мы все можем обойтись,
Потому что знамя множества цветов – символ этой земли.
Ссылка www.youtube.com
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528
vijilante 13 минут назад
..."он начал запись через несколько минут после начала "танца с томагавком", потому что......почувствовал, что в этом момент против него совершается насилие. Поэтому он имел полное право сделать видео." ПЪЛЯЯЯ !!! РЖУ-НЕМОГУ !!! Даже комментировать без мата не могу !! Кароч' , граждане нацисты : теперь нельзя подвергать "насилию" и краснокожих... Приплыли... Так скоро и нации ни одной не останется над которой можно спокойно "совершать насилие" хотя бы !
Почему до сих пор нет комитета по защите учителей от дебилизма ?!
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
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27k
lem02 Полчаса назад
Тетка - огонь! И трава у неё забористая...
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9k
Мультголова Автор поста 41 минуту назад (изменен)
Подход детсадовский просто, а ученики вроде взрослые сидят. Ну они что, настолько тупые, что перед ними надо плясать?
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40k
dima423 42 минуты назад
ну так то какой то нелепый цирк конечно, но я не понял а чем она обидела коренные народы то и дискриминировала их?))
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1k
Mowgley 45 минут назад
Если ты, чувак, индеец, ты найдешь себе оттяг.
Hастоящему индейцу завсегда везде ништяк. ©

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990
Алексей 56 минут назад
До жертвоприношений не дошло, ну и славно.
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317
Мурчелло Час назад
Я бы сам оуел.
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14k
Мария Коненкова Час назад
То есть если условная учительница математики в России придумает какую-то свою мнемоническую фишку, подобно этой своей коллеге из Штатов, наденет кокошник и сбацает плясовую, это будет дискриминацией? А я думала, наоборот, учительница проявила уважение к индейскому коренному населению, заимствовав элемент их культуры как понятный ученикам и красивый способ. Ей-богу, не вижу издевательства и дискриминации. Но там, конечно, уже давно толерастия в терминальной стадии бушует.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
А как ещё коренным жителям объяснять?Но интереснее было бы на шесте показать синус и косинус.
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31k
Григорий Час назад
Ну честно говоря это чистейший кринж. Даже у меня через экран чувство испанского стыда, когда смотрю.
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14k
Booka1a Час назад
ну так себе подача материала по тригонометрии
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
10 лет это ни кого не смущало и вот теперь кого-то это стало насиловать? От куда вообще появились у детей такие выражения?

P.S.: Насчет подхода преподавания, то конечно на любителя, это это вполне можно было изменить организационно, попросить не вести так урок, а не привлекать к этому общественность.
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