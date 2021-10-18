В США преподавателя отстранили из-за того, что он показал студентам блэкфейс

Однако одного извинения оказалось недостаточно, так как сразу нашлись и другие недовольные. 15 сентября уже декан Школы разослал всем письмо, в котором признал инцидент и извинился за то, что пришлось испытать студентам. "Действия профессора Шенга не согласуются с приверженностью нашей школы антирасистским действиям, разнообразию, равенству и инклюзивности", - написал он.



В заявлении для газеты Michigan Daily профессор композиции Эван Чемберс, который теперь преподает этот курс вместо Шенга, написал следующее: "Показывать фильм сейчас, особенно без существенных оговорок, рекомендаций по содержанию и необходимом акценте на присущем ему расизме, - само по себе является расистским актом, независимо от намерений профессора".