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В США преподавателя отстранили из-за того, что он показал студентам блэкфейс

В США преподавателя отстранили из-за того, что он показал студентам блэкфейс (4 фото)

Автор:
18 октября 2021 16:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   А как у них   Отелло   блекфейс   грим   жизнь в сша   проявления расизма   скандал   
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В Мичиганском университете произошел скандал, в центре которого оказался один из преподавателей - известный композитор, дирижер и пианист Брайт Шенг. Его обвинили в совершении "акта расизма", а именно в том, что он показал студентам экранизацию "Отелло" 1965 года с Лоуренсом Оливье в главной роли. Оливье изображал мавра, используя черный грим - тот самый "блэкфейс", который сегодня считается чуть ли не преступлением.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   А как у них   Отелло   блекфейс   грим   жизнь в сша   проявления расизма   скандал   
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16  комментариев
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14k
Booka1a 52 минуты назад
мало того, что это просто дебилизм.
так неужели никто из них там не замечает двойных стандартов? негритянка может играть Анну Каренину или королеву Англии, а белый не может играть Отелло, а если сыграл 50+ лет назад, то теперь это нельзя смотреть... какого хера? а еще помню конкретно на ха-ха пробило от скандала, где какого-то негра (Мартина Лютера Кинга вроде) сыграл НЕДОСТАТОЧНО ЧЕРНЫЙ НЕГР!!
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15k
Lelik 2 минуты назад
Как хорошо, что это всё от нас далеко. Можно насладиться хорошими фильмами, с хорошими, а не расово-правильными актёрами.
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6k
Marlboro 18 минут назад
Писец, а ничего что я какаю черными каками, или это тоже расизм и надо срать радужной какашкой? Совсем ипанулись там.
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355
Мы Ул Полчаса назад
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93
KVadik 42 минуты назад
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355
Мы Ул 50 минут назад
Поколение дебилов и прочих грэт тумбергов
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10k
Александр 51 минуту назад
А тут будет возмущение негров?
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18k
С.В. 58 минут назад
как уже заипали эти нигеры
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8k
Андрей Ма-С Час назад
сцук хоть одно радует что пока мы можем спокойно слово нигер писать)))
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2k
Денис Час назад
Опять отстранили?
Вот неудачник.
На прошлой же неделе уже отстраняли. Ничему то его жизнь не учит.
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−5
Лютик Час назад
Маразм...
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35k
kalinser Час назад
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16k
Наталья Час назад
Было уже, причем совсем недавно.
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1k
virocs Час назад
Это они видимо забыли фильм "солдаты неудачи" вот там блэкфейс так блэкфейс
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