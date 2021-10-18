В США преподавателя отстранили из-за того, что он показал студентам блэкфейс

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В Мичиганском университете произошел скандал, в центре которого оказался один из преподавателей - известный композитор, дирижер и пианист Брайт Шенг. Его обвинили в совершении "акта расизма", а именно в том, что он показал студентам экранизацию "Отелло" 1965 года с Лоуренсом Оливье в главной роли. Оливье изображал мавра, используя черный грим - тот самый "блэкфейс", который сегодня считается чуть ли не преступлением.
Брайт Шенг - преподаватель Школы музыки, театра и танца при Мичиганском университете. Он заслуженный профессор, композитор мирового класса, получивший награду за новаторство в музыке. И этого человека отстранили от преподавания по жалобе студентки-первокурсницы. По решению декана Дэвида Гира в этом семестре Шенг не будет преподавать курс музыкальной композиции.
Если коротко, то произошло следующее. 10 сентября студентка по имени Оливия Кук посетила занятие, посвященное анализу произведений Шекспира, на котором студентам показали экранизацию "Отелло" 1965 года. Увидев на экране великого шекспировского актера Лоуренса Оливье в черном гриме, Оливия Кук подала жалобу на преподавателя курса.
Если коротко, то произошло следующее. 10 сентября студентка по имени Оливия Кук посетила занятие, посвященное анализу произведений Шекспира, на котором студентам показали экранизацию "Отелло" 1965 года. Увидев на экране великого шекспировского актера Лоуренса Оливье в черном гриме, Оливия Кук подала жалобу на преподавателя курса.
Она заявила, что была совершенно ошеломлена тем, что Шенг показал фильм с блэкфейсом в таком приличном учебном заведении, как их Школа музыки. По словам студентки, преподаватель не сделал никаких предупреждений и не дал объяснений перед просмотром такой неоднозначной картины.
Профессор принес официальные извинения в тот же день, признав, что "актерский состав и изображение были нечувствительны к расовой принадлежности и устарели". Также он отменил запланированный проект по "Отелло", над которым должны были работать студенты курса.
Профессор принес официальные извинения в тот же день, признав, что "актерский состав и изображение были нечувствительны к расовой принадлежности и устарели". Также он отменил запланированный проект по "Отелло", над которым должны были работать студенты курса.
Однако одного извинения оказалось недостаточно, так как сразу нашлись и другие недовольные. 15 сентября уже декан Школы разослал всем письмо, в котором признал инцидент и извинился за то, что пришлось испытать студентам. "Действия профессора Шенга не согласуются с приверженностью нашей школы антирасистским действиям, разнообразию, равенству и инклюзивности", - написал он.
В заявлении для газеты Michigan Daily профессор композиции Эван Чемберс, который теперь преподает этот курс вместо Шенга, написал следующее: "Показывать фильм сейчас, особенно без существенных оговорок, рекомендаций по содержанию и необходимом акценте на присущем ему расизме, - само по себе является расистским актом, независимо от намерений профессора".
В заявлении для газеты Michigan Daily профессор композиции Эван Чемберс, который теперь преподает этот курс вместо Шенга, написал следующее: "Показывать фильм сейчас, особенно без существенных оговорок, рекомендаций по содержанию и необходимом акценте на присущем ему расизме, - само по себе является расистским актом, независимо от намерений профессора".
На следующий день, 16 сентября, профессор Шенг еще раз официально извинился - на этот раз перед всем факультетом. Он написал письмо, в котором объяснил, что далек от расизма и никогда никого не дискриминировал, наоборот, много раз сотрудничал с художниками разных рас, полов и национальностей. Однако группа недовольных студентов и преподавателей все равно потребовала, чтобы профессора отстранили от занимаемой должности до конца семестра, что и было сделано.
Вот такие мавританские страсти...
Вот такие мавританские страсти...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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так неужели никто из них там не замечает двойных стандартов? негритянка может играть Анну Каренину или королеву Англии, а белый не может играть Отелло, а если сыграл 50+ лет назад, то теперь это нельзя смотреть... какого хера? а еще помню конкретно на ха-ха пробило от скандала, где какого-то негра (Мартина Лютера Кинга вроде) сыграл НЕДОСТАТОЧНО ЧЕРНЫЙ НЕГР!!
Вот неудачник.
На прошлой же неделе уже отстраняли. Ничему то его жизнь не учит.