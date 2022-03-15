В Дзержинске «Гранта» укатилась от хозяйки и повредила чужой автомобиль

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Автомобилистка припарковалась и вышла из машины, забыв оставить включенной передачу. Около 10 секунд женщина пыталась нащупать педаль тормоза, но всё тщетно.
Женщина скрылась с места ДТП, но владельцу пострадавшего автомобиля удалось найти её с помощью соцсетей. Вопрос урегулировали без сотрудников ГИБДД.
Источник:
АНТИФИШКИ
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