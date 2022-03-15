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В Дзержинске «Гранта» укатилась от хозяйки и повредила чужой автомобиль

В Дзержинске «Гранта» укатилась от хозяйки и повредила чужой автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 14:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   скрылся с места дтп   
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Автомобилистка припарковалась и вышла из машины, забыв оставить включенной передачу. Около 10 секунд женщина пыталась нащупать педаль тормоза, но всё тщетно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   скрылся с места дтп   
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Олег

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