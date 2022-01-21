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Водитель «Камри» спровоцировал серьёзное ДТП и спокойно уехал

Водитель «Камри» спровоцировал серьёзное ДТП и спокойно уехал (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скрылся с места дтп   учитель на дороге   
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На трассе возле Ревды водитель Toyota Camry в последний момент вспомнил про съезд и резко затормозил перед автором ролика.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скрылся с места дтп   учитель на дороге   
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5  комментариев
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3k
V2.Smirnov 43 минуты назад
В таких случаях всегда удивляет - "А зачем тогда вообще опережал-то? Если скоро съезд?"
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3k
Алексей 21 минуту назад
видимо все таки есть опросник на определение дол***ебизма, и те кто удачно проходит покупают только камри!
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2k
AndreyOnovamnado Полчаса назад
Яб не стал выкручивать руль, а плавно нажал бы на тормоза, и бил бы перца.
Мне одного раза хватило, когда крендель на мерине выскочил со второстепенной, прямо пере до мной. А я в плотном потоке + жопонюх на хвосте.

Дал по тормозам, жопонюх чуть в меня не врезался, он резко в сторону ушел и там кого-то подрезал, там тоже визг тормозов и сигналы. В общем - спас случай от массового ДТП, как меня, так и жопонюха. Потом роликов насмотрелся, вроде этого. С тех пор глазом не моргну, буду бить в полосе движения лишь предпринимая попытку остановить авто. Резко если сзади никого, и не совсем резко, если кто-то висит сзади.
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796
svarog19692007 37 минут назад
Яркий представитель определенного меньшенства - обогнал и подрезав стал оттормаживать на поворот...
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