Водитель «Камри» спровоцировал серьёзное ДТП и спокойно уехал

“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях

Мамкин гонщик: молодой лихач устроил серьезное ДТП с пострадавшими и скрылся с места ДТП

В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение

Авария дня. В Махачкале машину разорвало на части, есть погибшие

Авария дня. Внедорожник влетел в стоящий «Жигуль»

Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП