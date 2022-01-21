Водитель «Камри» спровоцировал серьёзное ДТП и спокойно уехал

264
2
1
На трассе возле Ревды водитель Toyota Camry в последний момент вспомнил про съезд и резко затормозил перед автором ролика.
Алена Желтышева сообщает: "В ГИБДД признали его вину, заявление написано. Без серьезных травм, сугробы спасли, думаю."
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП
- В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение
- Авария дня. Надо было бить «учителя»
- Авария дня. В Махачкале машину разорвало на части, есть погибшие
- В Ульяновске тракторист спровоцировал ДТП и уехал
15
Понравилось15
Новости партнёров
Мне одного раза хватило, когда крендель на мерине выскочил со второстепенной, прямо пере до мной. А я в плотном потоке + жопонюх на хвосте.
Дал по тормозам, жопонюх чуть в меня не врезался, он резко в сторону ушел и там кого-то подрезал, там тоже визг тормозов и сигналы. В общем - спас случай от массового ДТП, как меня, так и жопонюха. Потом роликов насмотрелся, вроде этого. С тех пор глазом не моргну, буду бить в полосе движения лишь предпринимая попытку остановить авто. Резко если сзади никого, и не совсем резко, если кто-то висит сзади.